Jesteś dobrym sąsiadem w UK? Zobacz, ile spełniasz kryteriów

Fot. Getty

Większość z nas pragnie żyć w przyjaznym dla siebie środowisku, a zatem także i otaczać się dobrze nastawionymi do nas sąsiadami. Ale, jak wiadomo, na dobre relacje sąsiedzkie składa się nie tylko zachowanie naszych sąsiadów, ale także i nasze. Zobaczcie siedem kryteriów „dobrego sąsiada” i sprawdźcie, ile z nich spełniacie?

1. Przeprowadzka – przedstaw się swoim sąsiadom

Wprowadzając się do nowego domu/mieszkania zawsze warto jest zapoznać się z nowymi sąsiadami – nie tylko im się przedstawić, ale też zasięgnąć informacji o nich samych. Porozmawianie z nowymi sąsiadami to także dobra okazja do tego, by dowiedzieć się, jakimi sprawami (problemami) żyje lokalna wspólnota.

2. Dbaj o ciszę

Generowanie hałasu to jeden z największych problemów między sąsiadami, ponieważ różni ludzie mają różną tolerancję na hałas. Warto jest zatem mieć na uwadze poziom wytwarzanego hałasu – czy jeśli chodzi o zwyczajne puszczanie muzyki w domu lub oglądanie telewizji, czy też o wykonywanie robót domowych (DIY) lub organizowanie imprez. W przypadku natomiast, gdy posiadamy psa, warto jest zadbać o to, by nie szczekał on na każdą przechodzącą za oknem osobę.

3. Zachowaj kulturę parkowania

Parkowanie to kolejny punkt sporny między sąsiadami, dlatego warto jest dbać o kulturę parkowania, tak by nasze pojazdy nie przeszkadzały innym w codziennych czynnościach. Jeśli jesteśmy zmuszenia parkować na ulicy, to upewnijmy się, że zostawiamy wystarczająco dużo miejsca pieszym na chodniku, a także że nie blokujemy czyichś podjazdów.

4. Zachowaj porządek

O naszej kulturze świadczy nie tylko to, co znajduje się w domu/mieszkaniu, ale też i to, co znajduje się (lub też co się nie znajduje) poza nim. Ważne jest zatem, by utrzymywać swoje obejście (albo przylegającą do mieszkania część korytarza) w jako takim porządku – nie śmiecić, czy też nie pozostawiać tam dziecięcych zabawek lub innych przedmiotów, które mogą razić sąsiedzkie oczy.

5. Wmieszaj się w lokalną społeczność

Utrzymywanie dobrych stosunków z sąsiadami polega często na czymś więcej, niż tylko na nierobieniu hałasu. Chodzi o to, by być życzliwym i uczynnym, dlatego warto jest zawsze zagadać do sąsiada, gdy zobaczymy go na ulicy – nawet wówczas, gdy ma się to sprowadzić jedynie do pozdrowienia się i wymienienia standardowych grzeczności. W Wielkiej Brytanii ludzie są szczególnie wrażliwi na wymianę takich grzeczności, dlatego, żeby nie wyjść na nieprzyjaznego mruka, warto jest mieć je na uwadze.

6. Bądź uważny i pomocny

„Im bardziej uważasz na swoich sąsiadów, tym bardziej oni uważają na Ciebie” - głosi stara dobra zasada. Warto jest więc regularnie pomagać sąsiadom (czy to przy naprawie samochodu, czy przy odbiorze paczki) i przewidywać, jaką można im wyświadczyć przysługę. O dobrych sąsiadów trzeba dbać i pielęgnować ich niemal jak kwiaty.

7. Nie plotkuj

Plotkowanie jest zawsze kuszące, ale może być też mocno krzywdzące i może szybko obrócić się przeciwko nam. Warto jest zatem unikać opowiadania zasłyszanych historii i przekazywania plotek dalej, by nie paść ich ofiarą.

