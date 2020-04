„Jest za wcześnie, by myśleć o zniesieniu LOCKDOWN'u” - Dominic Raab nie pozostawił wątpliwości, co czeka UK w najbliższym czasie

Fot. Getty

Od wprowadzenia ścisłego lockdownu w UK mijają już trzy tygodnie, ale jego końca nadal nie widać. Dominic Raab, pełniący obecnie obowiązki premiera zapowiedział na wczorajszej konferencji prasowej, że jest na razie zbyt wcześnie, by myśleć o zniesieniu lockdownu na Wyspach.

„Jeszcze się z tym nie uporaliśmy, musimy iść dalej” - zaznaczył podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami Dominic Raab. I dodał, że ścisła izolacja społeczeństwa zostanie po raz kolejny przedłużona, ponieważ Wielka Brytania znajduje się przed szczytem zachorowań. A przypomnijmy, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni na Wyspach z powodu COVID-19 zmarło 1819 osób – w dniu wczorajszym ofiar było 881, a w środę – aż 938. Bilans ofiar śmiertelnych sprzed dwóch dni stanowi prawdziwy rekord w Europie, jako że w najbardziej dotkniętych pandemią SARS-CoV-2 Włoszech rekordowa dzienna liczba zgonów wyniosła 919 osób.

We wczorajszym wystąpieniu Dominic Raab ponownie zaapelował do społeczeństwa brytyjskiego, by wyjątkowo powstrzymało się od odwiedzania rodziny i przyjaciół w czasie Świąt Wielkanocnych. - Minęły już prawie trzy tygodnie [od wprowadzenia lockdownu] i zaczynamy dostrzegać efekty naszego poświęcenia, które dotyczy nas wszystkich. Ale liczba zgonów wciąż rośnie, a my jeszcze nie osiągnęliśmy szczytu zachorowań. Jest więc jeszcze za wcześnie, aby znieść środki, które wprowadziliśmy – zaznaczył Raab.

A następnie minister pełniący obowiązki premiera dodał: - Musimy trzymać się planu i nadal dać się prowadzić naukowcom. Nie spodziewamy się, że będziemy mogli powiedzieć o [zakończeniu lockdownu] coś więcej do końca przyszłego tygodnia. [Zaostrzone] środki będą musiały obowiązywać, dopóki nie uzyskamy dowodów, które wyraźnie wskażą nam, że mamy za sobą szczyt [zachorowań]. Nie zaprzepaśćmy osiągniętych już przez nas korzyści, nie marnujmy poświęceń, których dokonało tak wielu ludzi. Nie możemy dać koronawirusowi drugiej szansy na zabicie większej liczby ludzi i zranienie naszego kraju.