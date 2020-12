Jest SZANSA na wypracowanie umowy handlowej między UK a UE po Brexicie - przyznaje Ursula von der Leyen

Negocjatorzy będą pracować "dzień i noc", aby uniknąć NO DEAL

"W obecnym stanie rzeczy nie mogę powiedzieć państwu, czy dojdzie do porozumienia, czy nie"

"Wąska ścieżka" otworzyła się przed Wielką Brytanią i krajami członkowskimi UE, dzięki której wciąż możliwe jest zawarcie porozumienia handlowego po Brexicie, przyznaje przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Strona unijna jest przekonana, że wciąż można uniknąć "NO DEAL". Ursula von der Leyen stwierdziła, że "kilka najbliższych dni będzie decydujących" w perspektywie osiągnięcia porozumienia z władzami brytyjskimi. Jednocześnie zapewniła, że negocjatorzy będą pracować "dzień i noc", aby dogadać się z przedstawicielami strony brytyjskiej. Dodała przy tym, że ​​negocjacje w sprawie sposobu wyegzekwowania umowy są "w dużej mierze rozwiązane", problemem pozostają wciąż kwoty połowowe. Negocjacje w tej kwestii pozostają "nadal bardzo trudne".

Rozmowy dotyczące umowy handlowej po Brexicie trwają obecnie Brukseli. Pomimo tygodni intensywnych negocjacji wciąż nie udało się wypracować porozumienia, szczególnie w kwestiach związanych z rybołówstwem oraz stopniem uzależnienia UK od przepisów UE.

"W obecnym stanie rzeczy nie mogę powiedzieć państwu, czy dojdzie do porozumienia, czy nie" - mówiła von der Leyen na szczycie przywódców UE. "Ale teraz jest droga do porozumienia - ścieżka może być bardzo wąska, ale istnieje" - dodawała, zwracają uwagę, że negocjatorzy uzgodnili „silny mechanizm” zapewniający, że żadna ze stron nie obniży ich standardów środowiskowych lub społecznych, co jest "dużym krokiem naprzód".

Warto w tym miejscu dodać, że Michel Barnier poinformował, że Boris Johnson zgodził się na tzw. klauzulę ewolucyjną, mającą na celu ochronę porządków regulacyjnych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Klauzula ta opisuje sposób, w jaki będą uzgadniane przyszłe zmiany reguł objętych nową umową handlową i część związanych z tym procesów automatyzuje, zapewniając tym samym zachowanie spójności porządków regulacyjnych w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym tekście: "Czy to przełom w negocjacjach UK-UE? Boris Johnson zgodził się na tzw. klauzulę ewolucyjną"

Główny negocjator Brexitu ze strony unijnej ostrzega Wielką Brytanię przed „krótkim Brexitem bez umowy”, do którego może dojść, nawet jeśli uda się osiągnąć i podpisać porozumienie handlowe przed końcem 2020 roku. Co konkretnie miał na myśli Michel Barnier? Więcej na ten temat przeczytasz w innym tekście: „Krótki twardy Brexit” grozi UK, nawet jeśli umowa zostanie podpisana przed końcem roku - ostrzega Michel Barnier

