Jest prosty sposób na to, jak znaleźć najtańsze loty w Ryanairze

Ryanair ma sprytne narzędzie na swojej stronie internetowej, które pomaga znaleźć najtańsze loty do konkretnych miejsc docelowych, w tym do Francji, Hiszpanii, Włoch, Grecji czy Chorwacji.

Jeśli nie zaplanowaliśmy jeszcze wyjazdu wakacyjnego i zależy nam na tym, aby nie wydawać na niego fortuny, możemy skorzystać z prostego narzędzia na stronie Ryanaira, które umożliwi nam wyszukanie najtańszych lotów do destynacji, która nas interesuje.





Jak znaleźć najtańsze loty w Ryanairze?

Ryanair, który słynie z tanich biletów (mimo że czasy przelotów za 4,99 GBP już dawno się skończyły), postanowił pójść na rękę swoim klientom w sezonie wakacyjnym i stworzył dla nich narzędzie pozwalające na wyszukanie tanich lotów.

Irlandzkie linie posiadają internetową wyszukiwarkę, która pozwala znaleźć tanie loty do wybranego miejsca docelowego. Wystarczy wejść na Fare Finder i wpisać w konkretne pola skąd chcemy lecieć i dokąd, a także za ile, wtedy otrzymamy propozycje dotyczące konkretnych dat.

Oczywiście musimy liczyć się z tym, że wymagana będzie od nas też pewna elastyczność w wyborze terminów, jednak bez problemu powinniśmy znaleźć tanie loty jeszcze na ten sezon wakacyjny.

Dla przykładu, gdy ustawiliśmy lotniska wylotu takie jak Londyn Luton, Londyn Stansted i Manchester, znaleźliśmy przeloty w jedną stronę poniżej 25 GBP do takich popularnych miejsc turystycznych jak Francja, Hiszpania, Włochy czy Chorwacja.

Korzystne cenowo propozycje na lato

Bardzo ciekawą opcją – dla poszukiwaczy przygód, którzy nie mają konkretnego celu podróży – jest też ustawienie w wyszukiwarce opcji „anywhere”, a wtedy otrzymamy najtańsze propozycje.

Wprawdzie eksperci z branży turystycznej twierdzą, że czas ofert wakacyjnych „last minute” może się niebawem skończyć, to wciąż możemy znaleźć wiele tanich opcji wyjazdu, jeśli tylko jesteśmy elastyczni pod względem terminów.

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że obecnie ceny biletów są „znacząco” wyższe niż rok temu, jednak – co widać po rekordowej liczbie rezerwacji – nie zniechęca to wcale ludzi do latania.

Ekspert lotniczy, John Strickland z JLS Consulting, powiedział programowi BBC Today, że ceny biletów mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, a czteroosobowa rodzina będzie musiała liczyć się z podwyżką kosztów o „kolejne 20 lub 30 funtów”.

