Jest porozumienie kontrolerów lotów i PAŻP. Paraliżu nieba nad Warszawą nie będzie – przynajmniej na razie

Fot. Getty

Jest porozumienie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Od 1 maja loty w Polsce bez zakłóceń. Rozejm jest jednak tylko tymczasowy.

Negocjacje między kontrolerami lotów a PAŻP ciągnęły się właściwie przez cały kwiecień. Po wielu dniach dość dramatycznej sytuacji i trzymania podróżnych oraz linii lotniczych w niepewności i napięciu, osiągnięto porozumienie. Najważniejszy komunikat jest więc taki, że od 1 maja 2022 loty w polskiej przestrzeni powietrznej będą odbywały się normalnie, czyli bez większych utrudnień. Warszawskie lotniska Chopin i Modlin nie będą masowo odwoływać lotów w najbliższym czasie.

Tymczasowe zawieszenie broni między PAŻP a kontrolerami lotów w Polsce

Czy to jednak już ostateczny koniec batalii? Niestety, zawarte miedzy PAŻP a kontrolerami lotów porozumienie jest na razie jedynie tymczasowe – będzie obowiązywać do 10 lipca 2022, a co potem, tego jeszcze nie wiadomo. Strony zawarły rozejm, aby nie doprowadzić do paraliżu lotów w Warszawie w obliczu przedłużających się negocjacji. W czasie tego „rozejmu” mają zostać dopiero ustalone szczegóły dotyczące nowych warunków pracy kontrolerów lotniczych.

Andrzej Fenrych, wiceprezes Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL), w następujących słowach skomentował osiągnięte z PAŻP porozumienie:

„Udało nam się dojść do porozumienia, ale jest to rozejm, ale nie koniec wojny. W imię dalszej współpracy, aby nie paraliżować ruchu lotniczego w Polsce, by Polacy mogli korzystać swobodnie z podróży lotniczych, zdecydowaliśmy się na podpisanie tego porozumienia, które będzie obowiązywało przez dwa miesiące i dziesięć dni, czyli do 10 lipca”.

Nie będzie ograniczenia lotów w Polsce od 1 maja

W związku z osiągnięciem porozumienia na najbliższe dwa miesiące, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że ogłoszone ostatnio Rozporządzenie w sprawie ograniczenia w ruchu lotniczym w Polsce zostaje anulowane.