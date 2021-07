JEST! Polska zdobyła pierwszych złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020

Relację z igrzysk olimpijskich w Tokio na łamach Polish Express sponsoruje telewizja internetowa WEEB.TV

Mamy złoto! Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio!

Długo polscy kibice musieli czekać na krążek z najcenniejszego kruszcu zdobyty na igrzyskach olimpijskich w Tokio, ale wreszcie jest! Wczoraj pisaliśmy o sukcesie sztafety mieszanej 4x400 metrów. Biało-czerwoni w składzie Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Kajetan Duszyński nie tylko awansowali do finału zawodów, nie tylko wygrali eliminacje, ale również pobili rekord Europy! Z czasem 3:10,44 ustanowili najlepszy czas starego kontynentu. Apetyty przed dzisiejszymi finałami musiały zostać rozbudzone, ale warto w tym miejscu dodać, że przed biegiem doszło do kontrowersyjnych przetasowań. Jakich?

Wreszcie! Jest złoto!

Początkowo, reprezentacja USA w sztafecie 4x400m została zdyskwalifikowana. Ich los później podzielili również Niemcy, ale obie te decyzje zostały oprotestowane przez oba komitety. Efekt? Dyskwalifikacja została cofnięta, a zarówno Amerykanie, jak i Niemcy mogli wziąć udział w finałowym biegu. W blokach startowych stanęło zatem nie tradycyjnie osiem, ale aż dziewięć ekip.

Natomiast w składzie polskiej sztafety dokonano bardzo znaczących przetasowań. W porównaniu do zespołu, który wywalczył awans do finału, wymieniono aż trzy ogniwa. Kolejno startowali Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, a na finiszu postawiono na Duszyńskiego. Zasadniczo, to najmocniejsze zestawienie biało-czerwonych.

Biało-czerwoni pobili rekord Europy i rekord olimpijski!

Jak przebiegał bieg? W walce o miejsce na podium liczyły się cztery sztafety: Dominikana, Holandia, USA oraz my, biało-czerwoni. Po pierwszy trzech zmianach wydawało się, że będzie medal, ale albo brązowy, albo srebrny. Losy rywalizacji odmienił jednak Kajetan Duszyński, który nadrobił straty i... stało się! Złoto dla Polski!

Co więcej, uzyskany wynik 3:09.87 okazał się rekordem Europy, rekordem olimpijskim i ogólnie drugim najlepszym wynikiem w ogóle! Dla porządku dodajemy również, że drugie miejsce zajęła Dominikana, a trzecie - USA.

UWAGA!!! Zmagania polskich sportowców w trakcie igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio można oglądać przez internet na stronie WEEB TV. Zapraszamy!

WEEB TV umożliwia nie tylko oglądanie mnóstwa kanałów bez ponoszenia kosztów abonamentowych, ale także na stworzenie swojego własnego kanału multimedialnego! Dzięki temu WEEB TV to miejsce gdzie znajdziesz polską telewizję przez internet. Ważne transmisje na żywo czy popularne kanały telewizyjne prowadzone przez użytkowników z całego świata!