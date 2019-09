Jest pierwsza ofiara bankructwa biura podróży Thomas Cook – w Hiszpanii zmarła Brytyjka oczekująca na lot powrotny do kraju

Brytyjka miała wrócić podstawionym przez rząd samolotem do kraju

To prawdopodobnie pierwsza ofiara upadłości biura podróży Thomas Cook

Fot. Getty

Dziś nad ranem 67-letnia Brytyjka upadła na parkingu hiszpańskiego lotniska Reus International Airport i zmarła na miejscu. Kobieta, podobnie jak 150 000 innych klientów Thomasa Cooka, miała zostać przewieziona do UK w ramach specjalnej, rządowej operacji „Matterhorn”.

Do tragicznej śmierci Brytyjki doszło na lotnisku Reus International Airport, w pobliżu Tarragony. 67-letniej kobiecie na pomoc rzuciła się niemiecka pielęgniarka, która też przebywała w tym czasie na wakacjach w Hiszpanii, ale jej natychmiastowa reakcja na nic się zdała. Do życia nie przywrócili 67-latki także ratownicy wyposażeni w defibrylator, którzy ostatecznie dali za wygraną i stwierdzili zgon Brytyjki.

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu upadłości biura podróży Thomas Cook w nocy z niedzieli na poniedziałek, rząd brytyjski rozpoczął bezprecedensową operację „Matterhorn”, mającą na celu sprowadzenie do kraju blisko 150 000 Brytyjczyków przebywających za granicą na zorganizowanych wakacjach. Operacja rozpoczęła się w poniedziałek, we wczesnych godzinach porannych i ma potrwać do 6 października.

Jeśli chodzi o zmarłą Brytyjkę, to nie jest pewne, skąd kobieta podróżowała i dokąd miała polecieć, natomiast wiadomo, że turyści wypoczywający w regionie turystycznym Costa Dorada, który obsługuje Port lotniczy Reus, to jedni z turystów najsilniej dotkniętych upadkiem Thomasa Cooka.