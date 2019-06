"Jest odporny na milkshake'i?" - Brytyjka z wytatuowaną głową Nigela Farage'a na ramieniu robi w internecie furorę

Fot. Facebook, Getty

O Kerrie Webb zrobiło się głośno jeszcze w 2015 roku, gdy zasłynęła jako największa fanka partii Ukip, której liderem był Nigel Farage. Na cześć ulubionego polityka Brytyjka zrobiła sobie trwały tatuaż przedstawiający jego głowę. Ponieważ w ostatnim czasie popularność Farage'a gwałtownie wzrosła, memy z tautażem w roli głównej podbijają brytyjski internet, wywołując falę niekontrolowanej wesołości, ale także krytyki.

Na jednym z brexitowych fanpage'ów na Facebooku pojawił się mem przedstawiający Brytyjkę z wytatuowaną głową Nigela Farage'a, do które dodano komentarz: "Gdy myślałeś, że świat nie może być jeszcze bardziej szalony".

Facebookowy wpis wywołał wielkie poruszenie wśród internautów i pod postem posypała się lawina komentarzy. Kilka z nich było naprawdę zabawnych, jednak większość potępiała Brytyjkę, wskazując, że kobieta z pewnością będzie tego żałować za jakiś czas:

- "Nie, powiedziałam, że chcę kotwicę"

- "Mogę się założyć, że to był zakład ... pijany ... pod wpływem narkotyków ..."

- "Ale czy on jest odporny na milkshake'i?"

- "To nie jest realne, prawda? To photoshop!!! To nie może być prawdziwe?!?! Nie może??"

- "Słodki Jezu"

- "Z pewnością nie jest z nią dobrze"

- "Będzie tego żałowała w przyszłości"

- "Szczerze mówią, nie rozpoznałbym tego pi***go głupka, gdyby ktoś mi tego nie powiedział. Zamiast tego pomyślałbym: Co za gówniany tatuaż ...."

Zdarzały się również dość niewybredne komentarze, których autorzy sugerowali, że kobieta musi mieć problem z życiem uczuciowym. A Wy co sądzicie o tatuażu Brytyjki? Zrobilibyście sobie tatuaż ulubionego polityka? Piszecie w komentarzach!

