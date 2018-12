"Jest nas po prostu za dużo" - Polacy w POLISHborough o emigracji

Brak informacji o przepisach imigracyjnych może ponownie doprowadzić do wzrostu niechęci wobec imigrantów

Grupa brytyjskich posłów oskarżyła Theresę May i jej rząd oto, że nie przedstawia nowych przepisów imigracyjnych, które wejdą w życie po Brexicie. Według nich może to doprowadzić do ponownego wzrostu obaw...