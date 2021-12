„Jest już za późno”, żeby zatrzymać wariant Omikron, więc ograniczenia podróżne „nie robią istotnej różnicy” – ostrzega doradca rządowy

Fot. Getty

Czy ogłoszone ostatnio ograniczenia dla podróżnych zagranicznych w UK, takie jak przywrócenie testów przed podróżą oraz testów PCR 2. dnia dla wszystkich (nawet w pełni zaszczepionych), naprawdę pomogą zahamować rozprzestrzenianie się nowego wariantu Covid-19 w UK? Członek grupy rządowych doradców twierdzi, że jest już na to „za późno”.

Prof. Mark Woolhouse, jeden z członków Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling (Spi-M), grupy doradzającej brytyjskim władzom, ostrzegł, że przywrócenie restrykcji dla podróżnych nie zrobi „istotnej różnicy” pod względem rozprzestrzeniania się wariantu Omikron w UK. Zdaniem naukowca w tej chwili jest już za późno na tego typu ograniczenia.

Przypomnijmy, że w sobotę ogłoszono, że wszystkie osoby podróżujące do Anglii spoza UK będą musiały od wtorku robić testy przed podróżą. Testy przed podróżą mają być obowiązkowe dla wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 12 lat – bez względu na szczepienia. Ponadto, poinformowano o rozszerzeniu red list o kolejny kraj - Nigerię.

WIĘCEJ: Kolejne zaostrzenie zasad podróży zagranicznych do UK. Co i od kiedy zmienia się tym razem?

Uzasadniając swoją decyzję, ministrowie stwierdzili, że test przed podróżą obowiązujący wszystkich ma być środkiem tymczasowym, ponieważ celem jest zahamowanie napływania na Wyspy chorych zarażonych nowym wariantem Omikron, co ostatecznie ma spowolnić wzrost zakażeń nową mutacją w UK, dając naukowcom więcej czasu na dokładnie zbadanie tej mutacji i określeniu faktycznego ryzyka z nią związanego.

Część ekspertów pozostaje jednak sceptyczna w stosunku do kroków podejmowanych przez państwowe władze – nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na świecie. Swoje wątpliwości, dotyczące gwałtownego przywracania ograniczeń dla podróżnych, wyraziło nawet WHO, stwierdzając, że wprowadzanie zakazów podróży jest „nieracjonalne” przy obecnym stanie wiedzy na temat nowego wariantu koronawirusa.

W Wielkiej Brytanii podobny sceptycyzm wyraził jeden z członków rządowej grupy doradczej, prof. Mark Woolhouse, który w niedzielę w programie BBC One's Andrew Marr Show mówił między innymi:

„Myślę, że może to być przypadek zamknięcia drzwi stajni po tym, jak koń się spłoszył. Jeżeli Omikron jest tutaj w Wielkiej Brytanii, a na pewno jest, jeśli w Wielkiej Brytanii istnieje transmisja w społeczeństwie, a na pewno tak to wygląda, to ta transmisja będzie napędzać następną falę. Przypadki, które napływają zza granicy są ważne, chcemy je wykryć i wyizolować wszelkie pozytywne przypadki, które znajdziemy – tak jak każdy przypadek w dowolnym miejscu. Ale myślę, że jeśli mamy mieć do czynienia z falą Omikron, to jest już za późno, aby zrobić istotną różnicę w przebiegu tej fali”.