Jeśli rząd będzie przeciągał restrykcje, to w UK dojdzie do zwolnień na niespotykaną skalę. Większość firm nie udźwignie dłuższego lockdownu

Jeśli rząd szybko nie poluzuje restrykcji, to doprowadzi do masowych zwolnień ma Wyspach

Większość firm w UK nie poradzi sobie z przeciągającym się lockdownem. Jeśli zatem rząd w Londynie przesadzi z restrykcjami i nie zacznie stopniowo uwalniać gospodarki, to na Wyspach dojdzie do zwolnień na niespotykaną dotąd skalę.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Business West Chambers of Commerce (jedną z największych w kraju, regionalnych grup biznesowych), tylko niewielka liczba firm w UK byłaby w stanie poradzić sobie z dłuższym lockdownem. 55 proc. firm, wśród których przeprowadzono badanie wskazało, że byłoby w stanie udźwignąć ciężar finansowy ścisłej izolacji społecznej przez co najwyżej 3 miesiące. Z kolei tylko 16 proc. firm dałoby radę przetrwać, gdyby lockdown miał potrwać 6 miesięcy. Wreszcie gdyby ścisłe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej miały potrwać 12 miesięcy, to dałoby sobie z nimi radę mniej niż 10 proc. przedsiębiorstw w UK.

- [Badanie] wyraźnie pokazuje potencjalną głębokość kryzysu, przy czym szkody dla biznesu mogą narastać wraz z jego wydłużaniem się - mówi Phil Smith, dyrektor zarządzający jednej z lokalnych izb gospodarczych. Wnioski ekspertów z Business West Chambers of Commerce potwierdzają zresztą inne badania, które również wskazują na niezdolność przedsiębiorców w UK do utrzymania płynności finansowej w razie przedłużania się lockdownu. - Wystarczy przeanalizować ostatni raport wewnętrzny przygotowany dla Ministerstwa Skarbu, w którym jasno wskazano, że aż 60 proc. firm w UK może stracić płynność finansową w ciągu zaledwie 12 tygodni – zaznacza Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax. - To tylko pokazuje, że restrykcje związane z lockdownem muszą zostać w najbliższym czasie znacząco poluzowane – dodaje.