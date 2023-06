Jeśli nie zmienią się przepisy, Anglia będzie mogła liczyć na czystą energię za... 4700 lat

Produkowanie energii z czystych źródeł to sprawa nadzwyczaj pilna, tymczasem najnowsze analizy pokazują, że jeśli nic nie zmieni się w przepisach, to Wyspiarze będą mogli produkować wystarczającą ilość przyjaznej środowisku energii za... 4700 lat. Właśnie tyle potrzeba czasu, bazując na obecnych regulacjach, żeby zbudować wystarczającą liczbę lądowych farm wiatrowych zdolnych zaspokoić potrzeby Wielkiej Brytanii.

Zielona energia? W takim tempie to się nie uda

Z badania przeprowadzonego przez the Institute for Public Policy Research (IPPR) wynika, że przy obecnych przepisach, które skutecznie blokują budowę nowych turbin wiatrowych, Anglia potrzebowałaby prawie 4700 lat na stworzenie wystarczającej liczby lądowych farm wiatrowych zdolnych zaspokoić zapotrzebowanie kraju na energię. Dane, do których dotarł think tank pokazują, że od 2015 roku w Anglii powstało zaledwie 17 małych lądowych farm wiatrowych. Wszystko to dlatego, że rząd torysów zmienił przepisy dotyczące planowania przestrzennego, de facto uniemożliwiając budowę takich właśnie skupisk turbin. I choć premier Rishi Sunak obiecał niedawno usunąć przepisy blokujące rozwój lądowej energetyki wiatrowej, to jego ministrowe wciąż nie podjęli jeszcze w tym zakresie stosownych działań.





Bez zmiany przepisów zielona energia nie zagości na Wyspach

Luke Murphy z IPPR mówi, że przy obecnych przepisach okres, w jaki firmy energetyczne będą w stanie dostarczać Anglikom wystarczającą ilość lądowej energii wiatrowej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii, jest mniej więcej taki sam, jak okres, który dzieli nas od budowy Stonehenge w 2500 p.n.e. W związku z tym think tank wzywa rząd do podjęcia „fundamentalnej reformy dotyczącej planowania”, aby przyspieszyć rozwój lądowych farm wiatrowych, a także lepiej zadbać o przyrodę.

Dodajmy też, dla ciekawości i bazując na statystykach, do których dotarł „The Guardian”, że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym zeszłego roku, rząd w Kijowie zwiększył liczbę farm wiatrowych na lądzie sto razy szybciej niż Anglia.

