Jeśli namówiono Cię w banku do założenia płatnego konta twierdząc, że będziesz miał większą zdolność kredytową, możesz starać się o odszkodowanie

Bankowcy w Wielkiej Brytanii posuwali się do wielu nieuczciwych sposobów, aby przekonać klientów do założenia płatnych kont (Packaged Bank Accounts). Jednym z ich argumentów było m.in. zwiększenie zdolności kredytowej (credit score).

- Brytyjskie banki w najróżniejszy sposób namawiały swoich klientów do założenia płatnych kont bankowych. Bardzo często robiły to jednak nieuczciwie, m.in. nie informując ich, że PBA jest opcjonalne, nie sprawdzając, czy korzyści, jakie zapewnia takie konto będą w ogóle przydatne klientowi, a także zwodząc go, że założenie PBA zwiększy jego zdolność kredytową (credit score) – mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims pomagającej Polakom w odzyskiwaniu pieniędzy za niesłusznie założone im płatne konta bankowe.

Wiele brytyjskich placówek bankowych wystawiło swoich klientów na niepotrzebny koszt związany z płatnymi kontami podczas gdy dostępne były dla nich konta bezpłatne, o czym jednak często ich nie informowano.

Licząc na wysokie prowizje pracownicy banków nie dostosowywali także oferty płatnych kont bankowych, zapewniających ubezpieczenie telefonu, samochodu czy podróżne, do potrzeb danego klienta.

Powyższe metody nieuczciwej sprzedaży PBA należą do jednych z wielu. Bardzo często zdarzało się także, że wiedząc, iż danemu klientowi zależy na kredycie lub pożyczce, bankowcy podsuwali im PBA informując, że płatne konto bankowe zwiększy ich zdolność kredytową (credit score).

- Taki klient, który z tego właśnie względu zdecydował się założyć Packaged Bank Account, ma pełne prawo domagać się odszkodowania. W przypadku takiej sytuacji banki zostają zobligowane do zwrotu wszystkich opłat (bank fees) wraz z odsetkami – mówi Tomasz Kowalczyk z Safe Claims.

Płatne konta bankowe mogą być bardzo przydatne, ale także zupełnie bezużyteczne, w zależności od potrzeb właściciela konta. Zakładają one zapewnienie wraz miesięczną opłatą dodatkowych korzyści, do których należą głównie polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie telefonu, samochodu czy ubezpieczenie podróżne). Co jednak istotne, pracownik banku zakładający klientowi płatne konto jest zobowiązany do upewnienia się, że korzyści, jakie to konto zapewnia, są dla klienta odpowiednie, a gdy nie zostało to przez niego sprawdzone, możemy ubiegać się o odszkodowanie.

