„Jeśli ktoś zaatakowałby Anglię, chwyciłbym za broń”. Ukrainiec żyjący od 20 lat w UK mówi, dlaczego nie chce walczyć za Ukrainę

Fot. Getty

W chwili wybuchu wojny w Ukrainie, 39-letni Peter Chumak załatwiał w kraju swojego urodzenia pewne rodzinne sprawy. Teraz okazało się jednak, że nie może z niego wyjechać, pomimo tego, że od 20 lat mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii i, jak mówi, nie chce walczyć za Ukrainę, z którą nic go nie łączy.

Od momentu wybuchu wojny, terytorium Ukrainy nie wolno opuszczać wszystkim mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat. 39-letniego Petera Chumaka konflikt zastał właśnie na Ukrainie, gdzie załatwiał on jakieś rodzinne sprawy. Mężczyzna nie spodziewał się jednak, że nie będzie mógł opuścić kraju swojego urodzenia, pomimo tego, że od 20 lat na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. Chumak przyznaje wprost, że mógłby walczyć za Anglię, gdyby zaszła taka potrzeba, ale Ukraina to nie jest miejsce, za które chciałby umrzeć, ponieważ nie jest z nią już zbytnio związany. - Nie jestem tchórzem. Jeśli ktoś zaatakowałby Anglię lub moją żonę czy syna, to wziąłbym broń i poszedłbym walczyć – powiedział Ukrainiec na łamach „The Independent”. I dodał: - To nie jest miejsce dla mnie do walki. Nie dostanę broni i nie zacznę strzelać. Nienawidzę tego, co w tej chwili robi Rosja. Zdecydowanie jestem przeciw wojnie i tej wojnie, którą prowadzi Putin. Ale chcę tylko wrócić do domu i zobaczyć się z rodziną.



Ukrainiec z UK został cofnięty spod granicy

Funkcjonariusze ukraińskiej straży granicznej byli nieprzejednani, gdy 39-letni mężczyzna, żyjący od 20 lat w UK, chciał przekroczyć granicę z Polską, by dołączyć do swojej rodziny na Wyspach. - Nie powinno cię tu być. Powinieneś walczyć o swoją ojczyznę. - poinformowali go strażnicy, nie zwracając uwagi na komentarze mężczyzny, że „jego życie toczy się gdzieś indziej”. - To tylko ogólna zasada, że wszyscy mężczyźni, niezależnie od sytuacji, nie mogą przekraczać granicy. Sceny na granicy, kiedy wszyscy mężczyźni są rozdzielani ze swoimi rodzinami, od żon i dzieci… to było przerażające – dodał Chumak na łamach „The Independent”.