Jesienne obniżki podatków są mało prawdopodobne

Kanclerz skarbu Jeremy Hunt ostrzega, że obniżki podatków przed wyborami są mało prawdopodobne. Wbrew temu, co Partia Konserwatywna i premier Sunak obiecywali, może okazać się, że tej jesieni nie dojdzie do zmniejszenia obciążeń podatkowych.

W wywiadzie udzielonym „Financial Times” szef brytyjskiego resortu finansów odniósł się do zapowiedzi torysów dotyczących obniżki podatków jesienią 2023, jeszcze przed wyborami oraz obietnic złożonych przez premiera Rishiego Sunaka. Jeremy Hunt przyznał, iż to „będzie trudniejsze, niż myśleliśmy”. „Nie zgodzimy się na obniżki podatków, jeśli utrudniają one walkę z inflacją” - zaznaczał. „Gdybyśmy wpompowali miliardy funtów dodatkowego popytu do gospodarki, w sytuacji gdy inflacja nadal będzie zbyt wysoka, sprawiłoby to, że polityka fiskalna działałaby przeciwko polityce pieniężnej”.





Obniżka podatków „będzie trudniejsza, niż myśleliśmy”

Obietnica obniżki podatków złożona przez Rishiego Sunaka jest rozważana, jako jeden ze sposobów na poprawę notowań w sondażach Partii Konserwatywnej. Szef rządu chciałby obniżyć stawki, ale dopiero w momencie, gdy uda się przywrócić stabilność w finansach publicznych. Według brytyjskich mediów Rishi Sunak może być na tyle zdecydowany na taki ruch, iż nie będzie patrzył na wysokość inflacji czy kondycję gospodarczą.

— Obniżenie podatków dla ludzi pracy jest czymś, w co [Rishi Sunak] mocno wierzy. Chce mocniej zachęcać do pracy — jak cytujemy wysokiego rangą członka administracji, za „Telegraphem”. — Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że pójdziemy do wyborów z obniżonymi podatkami i z obietnicą zrobienia więcej — dodaje inne źródło.

Dużej części Partii Konserwatywnej nie podoba się podejście kanclerza

Jak widać, kanclerz prezentuje zupełnie inne podejście. Czy jeśli najważniejsi politycy obecnego rządu nie dojdą do porozumienia, czy będzie można mówić o konflikcie w obozie władzy? Wywiad na łamach „FT” ukazał się tuż przed dorocznym przemówieniem kanclerza skarbu w City of London w poniedziałek, w ramach którego mają zostać ogłoszone nowe środki zwiększające atrakcyjność brytyjskich rynków akcji.

Jednocześnie, Jeremy Hunt nie zamierza uginać się wobec żądań płacowych pracowników sektora publicznego, jednak jego twarda postawa w tej w innych kwestiach nie podoba się wszystkim torysom. Wielu z nich naciska na obniżki podatków już w jesiennym oświadczeniu.

„Nie możemy czekać do następnych wyborów powszechnych, ludzie są przygnębieni, musimy dać im nadzieję” – powiedział Edward Leigh. „Obniżka podatku korporacyjnego, osobistego, akcyzy – trzeba im coś dać”.

