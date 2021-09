Jesienna pogoda w niedzielę na Wyspach. Synoptycy zapowiadają 12-godzinne ulewy

Po temperaturach dochodzących do 23 stopni Celsjusza w sobotę, niedzielna aura nie będzie już zachęcająca. Synoptycy twierdzą, że mieszkańców wschodnich rejonów Wysp czeka 12 godzin ulewnego deszczu.

Met Office wydało żółty alert pogodowy dla większości rejonów Anglii, co jest jednoznaczne z tym, że mogą wystąpić trudności w przemieszczaniu się na drogach i istnieje ryzyko podtopień.

Jesienna pogoda w niedzielę

Najtrudniejsze warunki pogodowe będą na wschodzie kraju, od Newcastle upon Tyne na północy do Brighton na południu, tam ulewy będą najbardziej gwałtowne. Synoptycy przewidują, że potrwają one mniej więcej od południa w niedzielę do północy. W pozostałych częściach kraju będzie mniej deszczowo lub nie będzie padać, jednak temperatury utrzymają się na niskim poziomie i raczej nie przekroczą 20 stopni Celsjusza.

Rzecznik Met Office powiedział:

- W prognozie jest duża ilość deszczu. Wprawdzie niedzielny poranek był w wielu miejscach słoneczny, lecz im dalej na wschód, tym bardziej deszczowo. Po południu deszcze już będą bardzo obfite w wielu wschodnich rejonach.

Pogoda w następnym tygodniu

W przyszłym tygodniu warunki pogodowe raczej nie będą lepsze niż w niedzielę, wręcz przeciwnie staną się jeszcze bardziej niestabilne bliżej końca następnego tygodnia. Po ulewnej niedzieli - w poniedziałek ulewy zaczną jednak słabnąć i będzie więcej przebłysków słońca, które utrzymają się również we wtorek i środę. Od czwartku niestety znowu pogoda zacznie się pogarszać.