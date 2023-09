Kryzys w UK Jeremy Hunt zadowolony z walki z inflacją w UK. Opozycja już mniej

W serii najnowszych wywiadów Jeremy Hunt poinformował, że jest zadowolony z walki z inflacją, która przynosi pozytywne efekty. Kanclerz zaznaczył jednak, że jest świadomy tego, jak bardzo nadwyrężone są obecnie budżety wielu gospodarstw domowych w UK.

Inflacja w UK się obniża. Czy to wystarczający powód do zadowolenia?

Kanclerz Skarbu Jeremy Hunt potwierdził, że jest świadomy utrzymującej się presji na budżety gospodarstw domowych w UK. Ale kanclerz podkreślił też, że rządowy plan znaczącego obniżenia inflacji działa. W najnowszym oświadczeniu minister powiedział, że „wie, że wraz z nadejściem jesieni budżety gospodarstw domowych są napięte, ale inflacja spada”. „Jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia o połowę inflacji w tym roku. Trzymając się naszego planu, zmniejszymy presję, z jaką borykają się zarówno rodziny, jak i przedsiębiorstwa. I nie powinno to być zaskoczeniem, pomimo wątpliwości przedstawianych przez niektórych. Najnowsze dane pokazują, że odbiliśmy się lepiej niż wiele innych gospodarek G7. Jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie do inwestowania” – dodał kanclerz.

Ograniczenie wydatków publicznych jest nadal priorytetem rządu

Jeremy Hunt zaznaczył jednocześnie, że ograniczenie wydatków publicznych nadal jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu. Tylko to bowiem, jak twierdzi Ministerstwo Skarbu, może utrzymać stopy procentowe na w miarę niskim poziomie. A przecież stopy te wzrosły w ostatnim czasie aż 14 razy z rzędu. I do najwyższego poziomu od 15 lat. Przypomnijmy, że Bank Anglii podwyższył stopy procentowe z 1,75 proc. w sierpniu 2022 r. do 5,25 proc. obecnie.

Najnowsze komentarze do stanu gospodarki natychmiast skrytykowała opozycja, zarzucając Huntowi „całkowite oderwanie od rzeczywistości”. – Wypowiedzi Jeremy’ego Hunta są całkowicie oderwane od realiów gospodarczych, przed którymi stoją rodziny w całej Wielkiej Brytanii. Przejście od zera do niskiego wzrostu to nie zwycięstwo i nie powinno być szczytem naszych ambicji. Po 13 latach niepowodzeń gospodarczych konserwatyści zniszczyli gospodarkę i pozostawili ludzi pracujących w gorszej sytuacji, z wyższymi podatkami, wyższymi kredytami hipotecznymi i wyższymi rachunkami – w takich słowach odniosła się do komentarzy Hunta Kanclerz Księstwa Lancaster w Gabinecie cieni Rachel Reeves.

