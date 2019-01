Jeremy Corbyn żąda wyborów powszechnych, aby „przełamać impas w związku z Brexitem”

W czasie swojego oficjalnego wystąpienia lider laburzystów zażądał zorganizowania wyborów parlamentarnych, aby w ten sposób „przełamać impas w związku z Brexitem”. Konserwatyści oskarżyli go jednak o "zagrywkę polityczną".

Jeremy Corbyn uważa, że nowy rząd będzie miał pełne prawo do ponownego przystąpienia do negocjacji z Unią Europejską w sprawie Brexitu, w związku z czym – jak twierdzi - jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia ze Wspólnotą na innych niż obecnie warunkach.

Podczas debaty w parlamencie zaapelowano do Theresy May, aby zwolniła imigrantów z UE z opłaty 65 funtów za settled status

Lider Partii Pracy zwrócił się w swoim wystąpieniu wprost do Theresy May:

- Jeśli jesteś tak pewna swojej umowy, ogłoś wybory parlamentarne, i pozwól ludziom zdecydować.

Odpowiedź konserwatystów na żądanie Corbyna była natychmiastowa. Wypunktowano mu, że jego partia nie ma do zaproponowania wyborcom żadnej alternatywy dotyczącej umowy ws. Brexitu. Ponadto torysi zarzucili Patrii Pracy, że nie przedstawiła do tej pory żadnych planów dotyczących umowy wyjścia, a ich żądanie jest zwyczajnym „zagraniem politycznym”.

We wtorek laburzyści – zgodnie z zapowiedzią – będą głosować przeciwko porozumieniu zawartemu między Theresą May a Unią w sprawie Brexitu. Jeśli tak faktycznie się stanie, nie dojdzie do przegłosowania obecnej umowy wyjścia w brytyjskim parlamencie.

