Jeremy Corbyn wziął udział w proteście przeciwko polskiemu rządowi pod ambasadą RP w Londynie[WIDEO]

Fot: Twitter @jeremycorbyn

W minioną sobotę przed polską ambasadą w Londynie odbył się protest przeciwko prowadzonej przez rząd Mateusza Morawieckiego polityce wobec uchodźców próbujących przedostać się przez białoruską granicę. Brał w nim udział były lider Partii Pracy, Jeremy Corbyn, który wygłosił płomienne przemówienie.

Protestujący przed polską placówką dyplomatyczną w Wielkiej Brytanii sprzeciwiali się nie tylko podejściu rządu RP do kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, ale również zaangażowaniu gabinetu Borisa Johnsona w tę sprawę. Skrytykowano decyzję o wysłaniu około 150 brytyjskich żołnierzy wojsk inżynieryjnych, którzy mają pomóc polskim siłom zbrojnym we wzmacnianiu integralności granicy z Białorusią, zamiast pomóc migrantom szukającym azylu w krajach europejskich. Protestujący przypominali, że uciekają oni przed konsekwencjami konfliktu, który został wywołany przez kraje Zachodu.

Protest przed polską ambasadą w Londynie

Sophie Bolton z CND zwracała uwagę, że to właśnie Wielka Brytania ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za los uchodźców na granicy, zwłaszcza tych z Iraku, biorąc pod uwagę jej "centralne zaangażowanie" w ten i wiele innych konfliktów na Bliskim Wschodzie. "Polski rząd przedstawia uchodźców jako niebezpieczną siłę, przed którą trzeba chronić Polskę" - powiedziała. "Uchodźcy, którym pozwolono umrzeć z powodu hipotermii w lesie - to absolutnie obrzydliwe. To kryzys humanitarny, a nie konflikt militarny. Rządy Polski i Wielkiej Brytanii powinny udzielać azylu tym uchodźcom, a nie podsycać do nienawiści" - zaznaczała.

Z kolei współzałożycielka Stop the War Coalition, Lindsey German, podkreślała, że uchodźcy "nie znaleźliby się na granicy, gdybyśmy nie bombardowali kolejnych krajów na Bliskim Wschodzie". "Kiedy słyszysz, że 100 brytyjskich żołnierzy jedzie do Polski, aby zbudować mur, który ma powstrzymać uchodźców, mówię jako obywatel brytyjski - nie w moim imieniu!" - deklarowała.

Wziął w nim udział były lider Partii Pracy, Jeremy Corbyn, który wygłosił przemówienie

Z kolei wystąpienie byłego lidera Partii Pracy w latach 2015-2020 i laburzystowskiego posła od 1983 roku zostało nagrane i umieszczone w mediach społecznościowych:

Corbyn zwracał uwagę, że szukający schronienia imigranci na polsko-białoruskiej granicy "są ludźmi, którzy chcą żyć". Podkreślał, że w obozach zamknięto dzieci i "żyją w w desperacji, biedzie, głodzie i bez pomocy lekarzy".

Protest pod ambasadą RP w Londynie był wspierany przez organizację Polish Migrants Organize for Change, Stop the War Coalition i CND.