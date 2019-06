Jedzenie w UK już wkrótce będzie znacznie bardziej toksyczne? Unijne standardy są po cichu eliminowane z prawa brytyjskiego

Fot. Getty

Prawo unijne reguluje obecnie ok. 80 proc. spraw dotyczących ochrony środowiska, zastosowania pestycydów w rolnictwie, składowania odpadów, przetwarzania odpadów i walki z ociepleniem klimatycznym w UK. Jednak po ostatecznym opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej kluczowe regulacje dotyczące ochrony środowiska czy ludzkiego zdrowia zostaną oddane w ręce poszczególnych ministrów, którzy mogą je w swoich resortach znacznie złagodzić.

Jak donoszą eksperci University of Sussex’s UK Trade Policy Observatory (UKTPO), przeniesienie regulacji unijnych do prawa brytyjskiego nie stanowi dokładnego odwzorowania tychże regulacji. Wręcz przeciwnie, organizacja UKTPO odkryła, że w pewnych obszarach rząd chce odejść od restrykcyjnych polityk, w tym m.in. chce znieść powszechny zakaz stosowania chemikaliów powodujących zaburzenia hormonalne (substancji dozwolonych i szeroko rozpowszechnionych w USA i Kanadzie). A, jak dowiodło wiele niezależnych badań, chemikalia te powodują raka, zwiększają ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci i wywołują zaburzenia immunologiczne.

- 10 000 stron nowego prawodawstwa, które skutecznie inkorporuje prawo UE do prawa brytyjskiego, jest jednym z najbardziej intensywnych i znaczących wysiłków, jakie rząd poczynił, aby przygotować się do Brexitu. Normalnie coś tak ważnego wymagałoby debaty parlamentarnej, ale ponieważ jest to konwersja, to parlament jest w ten proces zaangażowany w bardzo małym stopniu – mówi Emily Lydgate z UKTPO, świadoma zagrożeń związanych z poluzowania regulacji dotyczących bezpieczeństwa żywności w UK po Brexicie. Ffion Thomas z organizacji Centre for Alternative Technology ostrzega z kolei: - Może się okazać, że każdy resort będzie ustalał własne reguły dotyczące zastosowania pestycydów. Po wyjściu UK z UE chemikalia szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt mogą zostać zaaprobowane w jednym ministerstwie, a zakazane w innym.

