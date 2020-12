Jedynie 17 proc. Brytyjczyków uważa, że „fantastyczna” umowa brexitowa Borisa Johnsona jest dobra dla kraju

Boris Johnson twierdzi jednak, że jest to "fantastyczna" umowa.

Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 17 proc. Brytyjczyków, uważa umowę handlową podpisaną z UE i określoną przez Borisa Johnsona jako „fantastyczna” za korzystną dla kraju.

Zaledwie jedna na trzy osoby (czyli 27 proc.) głosujące za Brexitem w czasie referendum w 2016 roku uważa umowę handlową za sukces dla UK, a ogółem tylko 17 proc. twierdzi, że jest ona „dobra” dla kraju.

„Fantastyczna” umowa handlowa

Boris Johnson powiedział parlamentarzystom, że doszło do podpisania „fantastyczniej” umowy handlowej między Wielką Brytanią i Unią Europejską, a także, iż udało się w niej osiągnąć to, co „wcześniej uważano za niemożliwe”.

W Izbie Gmin premier twierdził, że jego umowa zapewnia biznesom „pewność”, chroni także miejsca pracy, które były zagrożone przy groźbie twardego Brexitu. Ponadto premier uważa, że udało mu się „zachować ciastko i zjeść je” dzięki warunkom umowy, które zapewniają Wielkiej Brytanii najbliższe możliwe relacje z UE.

Nawet zła umowa jest lepsza niż twardy Brexit

1 255-stronicowa umowa ma zostać poparta przez parlament, a zawarte w niej postanowienia wejdą w życie od Nowego Roku. Mimo że większość Brytyjczyków (57 proc.) chce, aby parlamentarzyści poparli umowę (w przeciwnym razie UK będzie groził twardy Brexit), to wielu z nich wcale nie uważa jej za dobrą dla kraju.