Dodatkowe £500 z HM Revenue & Customs. Czym jest „HMRC C19 support” i kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Dlaczego niektóre osoby otrzymują dodatkowe 500 funtów z HMRC, a inne osoby nie dostają nic? Czym jest HMRC C19 support i kto kwalifikuje do wypłaty? Odpowiadamy.

Wielu Polaków w UK informuje o otrzymaniu dodatkowej wypłaty 500 funtów, oznaczonej jako „HMRC C19 support”. Jednak nie wszyscy otrzymali to jednorazowe wsparcie z HM Revenue & Customs. Na jakiej zasadzie przyznawane jest dofinansowanie i kiedy najpóźniej można spodziewać się przelewu?

Czym jest HMRC C19 support?

HMRC C19 support jest to jednorazowa wypłata 500 funtów z HMRC, która została wprowadzona przez brytyjskie władze w celu zastąpienia tymczasowej podwyżki Working Tax Credit. Przypomnijmy, że podwyżka Working Tax Credits została wprowadzona w związku z pandemią, jednak niedawno przestała obowiązywać.

HMRC C19 support jest wypłacane do 23 kwietnia bezpośrednio na konto bankowe, a na wyciągu bankowym znajdziemy ją pod tytułem „HMRC C19 support”. Co ważne, by otrzymać dodatkowe 500 funtów nie trzeba robić nic - dodatek jest przyznawany przez HMRC automatycznie na podstawie wyznaczonych kryteriów. W przypadku decyzji pozytywne HMRC powinno poinformować smsem lub listownie beneficjenta o wypłacie dodatku. Kto zatem kwalifikuje się do HMRC C19 support?

Komu przysługuje dodatkowe 500 funtów z HMRC?

Do HMRC C19 support mogą być zakwalifikowane osoby, które w dniu 2 marca spełniały jeden z poniższych warunków:

pobierały Working Tax Credit

pobierały Child Tax Credit oraz kwalifikowały się do Working Tax Credit, ale nie otrzymywały wypłat z powodu zbyt wysokich dochodów.

Czym jest Working Tax Credit?

Working Tax Credit to świadczenie, które można otrzymać w przypadku pobierania Child Tax Credit lub w przypadku gdy liczba godzin pracy w tygodniu wynosi co najmniej 30 (dla osób w wieku 25-59 lat) lub gdy liczba godzin pracy w tygodniu to co najmniej 16 (w przypadku osób, które ukończyły 60 lat lub są niepełnosprawne, lub samotnie wychowują dziecko). Oprócz tych podstawowych kreteriów HMRC może wziąć pod uwagę również inne kwestie, jak na przykład wysokość dochodów.