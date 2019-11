Jedno z najmocniejszych przemówień Donalda Tuska: „Nie poddawajcie się w powstrzymaniu Brexitu”, po nim „UK stanie się graczem drugiej kategorii”

Dodał, iż zgadza się ze stwierdzeniem, że, jeśli Wielka Brytania opuści Unię, będzie to "prawdziwy koniec Imperium Brytyjskiego"

Donald Tusk w końcówce swojej kadencji zdecydował się szczerze i dosadnie powiedzieć, co myśli o Brexicie.

Szef Rady Europejskiej ostrzegł, że po wyjściu z Unii Wielka Brytania stanie się „graczem drugiej kategorii” i dodał, że jego brytyjski przyjaciel, który zasugerował, iż „jest to koniec Imperium Brytyjskiego” miał prawdopodobnie rację.

W czasie swojego przemówienia w czasie otwarcia roku akademickiego 2019/2020 w College of Europe w Belgii Donald Tusk powiedział, że zazdrości byłemu spikerowi Izby Gmin, Johnowi Bercowi za to, że potrafił „wreszcie, szczerze powiedzieć, co myśli o Brexicie”.

Przeczytaj też: Nawet Elon Musk obawia się niepewności związanej z Brexitem - zamiast w UK, nowa fabryka Tesli powstanie w Berlinie

Porównując wyjście Wielkiej Brytanii z UE do piłki nożnej szef Rady Europejskiej stwierdził:

- Chcę powiedzieć coś, czego nie odważyłbym się powiedzieć jeszcze kilka miesięcy temu, bo mógłbym zostać zwolniony za zbytnią szczerość. Za miesiąc na Wyspach odbędą się wybory. Czy nadal można wszystko odwrócić? Hannah Arendt nauczała, że rzeczy stają się nieodwracalne, gdy ludzie zaczynają tak myśleć. Zatem jedyne słowa, które przychodzą mi teraz na myśl, to po prostu: nie poddawajcie się. W tym meczu dostaliśmy więcej czasu (…).

Szef Rady Europejskiej odwołał się także do zwolenników Brexitu, którzy – jak powiedział – wierzą w to, że opuszczając UE Wielka Brytania stanie się ponownie światowym imperium i że „tylko sama tak naprawdę potrafi być wielka”. Jest to jednak według niego mylne mniemanie.

- Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Tylko jako część zjednoczonej Europy Wielka Brytania może pełnić światową rolę, tylko razem możemy konfrontować się bez żadnych kompleksów z największymi potęgami świata – dodał Tusk.

Donald Tusk dodał także:

- Dlaczego to robią? To pełne ubolewania pytanie zadawano mi wszędzie, gdzie się udałem. Jeden z moich brytyjskich przyjaciół miał prawdopodobnie rację, gdy powiedział z melancholią, że Brexit jest prawdziwym końcem Imperium Brytyjskiego.

Polecane: Boris Johnson znów "odleciał"? UE zaprzecza słowom premiera, że między Londynem i Brukselą została zawarta „zupełnie nowa umowa brexitowa”