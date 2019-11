Jednak zagramy z Izraelem! Reprezentacja Polski przed ostatnimi meczami w eliminacjach Euro 2020

Biało-czerwoni pewnie awansu do Euro 2020 grają o jak najwyższe rozstawienie przed losowanie grup.

PZPN podjął ostateczną decyzję - polscy piłkarze polecą do Izraela.

Do ostatniej chwili ważyły się losu meczu eliminacyjnego na Euro 2020 w Izraelu. Z powodu ataków rakietowych w tym kraju nie było pewności czy spotkanie zostanie rozegrane. Ostatecznie, PZPN podjął pozytywną decyzję o wylocie piłkarzy.

Reprezentacja Polski do Izraela wyleci w piątek rano z Warszawy. Kadra wylądują w Tel Awiwie, a następnie uda się do Jerozolimy, gdzie w sobotę o godzinie 20.45 polskiego czasu odbędzie się mecz z reprezentacją gospodarzy. Polski Związek Piłki Nożnej decyzję o locie na mecz konsultował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, ambasadą Polski w Izraelu, federacją piłkarską Izraela oraz przedstawicielami UEFA. Zdecydowano się pozostać przy wcześniejszych ustaleniach i nie zmieniać "wcześniejszego programu".

"Polski Związek Piłki Nożnej zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych i stanowczych działań w sytuacji, kiedy w związku z meczem Izrael - Polska będzie zagrożone bezpieczeństwo polskich piłkarzy i kibiców" - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN.

Przypomnijmy, we wtorek w Izraelu doszło do ostrzału rakietowego dokonanego ze Strefy Gazy, który miał być odwetem za izraelski atak lotniczy na dom jednego z dowódców ugrupowania Islamskiego Dżihadu. W jego wyniku zginął islamista Baha Abu Al-Atta wraz z żoną. Dzień później izraelskie wojsko przeprowadziło atak w miejsce, skąd spodziewano się kolejnego ostrzału. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, a także bojownik Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

W związku z tak napięto sytuacją polityczną pod znakiem spotkania stanął mecz Polski z Izraelem, który miał zostać rozegrany w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2020 w Jerozolimie. - Bezpieczeństwo naszej drużyny jest priorytetem - komentował jeszcze we wtorek na konferencji prasowej prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Chcemy grać. To bardzo ważne spotkanie - uzupełniał selekcjoner Jerzy Brzęczek, zapewniając że odwołanie meczu byłoby złym rozwiązaniem. Kto, jak kto, ale szef kadry całkiem nieźle orientuje się w realiach izraelskiego futbolu, ponieważ w latach 1999-2000 występował w zespole Maccabi Hajfa.

Koniec końców Polacy polecą do Izraela. Polecą pewni awansu na kontynentalny turniej z grupy G i jako zdecydowani faworyci spotkania, ze znajdującym się w fenomenalnej formie Robertem Lewandowskim. Mecz będzie miał swój ciężar, ponieważ jego stawką będzie obecność w pierwszym koszyku podczas losowania grup Euro 2020. Aby uniknąć najsilniejszych rywali biało-czerwoni muszą wygrać nie tylko z Izraelem, ale i ze Słowenią trzy dni później (19 listopada Polacy zagrają ostatni mecz eliminacji w Warszawie) i liczyć na dobre wyniki spotkań w innych grupach.

Z pierwszego koszyka losowanych będzie sześć najlepszych triumfatorów z dziesięciu grup eliminacyjnych. Przy sporządzaniu bilansu nie będą brane pod uwagę wyniki osiągnięte z najsłabszymi zespołami w poszczególnych grupach. W przypadku Polski odjęte zostanie sześć punktów zdobytych po pokonaniu Łotwy.

Losowanie grup odbędzie się 30 listopada o godzinie 17 w rumuńskim Bukareszcie.

