Jedna trzecia rodziców w Wielkiej Brytanii zmniejszyła kieszonkowe swoich dzieci

Fot: Unsplash

Dziecięce finanse płacą wysoką cenę za kryzys kosztów życia po tym, jak prawie jedna trzecia rodziców ograniczyła kieszonkowe w ciągu ostatniego roku. Średnia kwota przekazywana przez ich rodziców w ramach kieszonkowego spadła do najniższego poziomu od 2001 roku.

Wielka Brytania może "poszczycić" się najwyższą inflację wśród krajów grupy G7. W czerwcu 2022 roku osiągnęła ona najwyższy poziom od 40 lat i wyniosła 9,4%. Głównym powodem są rosnące koszty żywności i energii. Taka sytuacja ekonomiczna odbija się na wszystkich, także na dzieciakach mieszkających w UK, które otrzymują od swoich rodziców swojego rodzaju "uposażenie". Średnia kwota kieszonkowego wypłacanego przez rodziców swoim dzieciom poniżej 16. roku życia co tydzień spadła w tym roku o 23% do poziomu 4,99 GBP z 6,48 GBP z 2021 roku. Jak podaje portal "The Guardian", zgodnie z wyliczeniami banku Halifax brytyjskie kieszonkowe jest najniższe od 2001 roku.

Jak wynika z badań, aż dwie piąte rodziców nadal daje swoim dzieciom kieszonkowe, a jedna trzecia oczekuje, że ich potomstwo będzie bardziej angażowało się w prace domowe, aby zarobić na swoje uposażenie. W sytuacji, gdy rodzice podjęli decyzje o zmniejszeniu kieszonkowego, wielu z nich zapewnia, że jest w stanie zmienić swoje nawyki i wydatki tylko po to, aby finanse ich dzieci nie ucierpiały.

Jak kryzys na Wyspie uderza w... kieszonkowe dzieci?

Połowa rodziców, którzy brali udział w ankiecie, twierdzi, że zrezygnowaliby z wydatków w ramach "własnych przyjemności", takich jak chodzenie do pubu lub jedzenie na mieście, kupna kosmetyków czy markowych wyrobów (45%), aby nie musiec "obcinać" kieszonkowego. Nieco ponad dwie piąte stwierdziło, że w tym celu przestanie wydawać pieniądze na własne hobby, a jedna czwarta zadeklarowała, że ograniczy wydatki na zakupy spożywcze.

Dla pełnego kontekstu dodajmy, że dzieci w UK wydają swoje kieszonkowe na gry wideo i słodycze (po 39%), zabawki (30%), ubrania (29%) i hobby, na przykład książki (28%).

Rodzice są gotowi na wiele poświęceń, aby nie obcinać "pocket money"

W 1987 roku brytyjskie dzieci otrzymywały średnio 1,17 funta tygodniowo. Kwota ta pozostawała stosunkowo stabilna w latach 90., zanim podwoiła się w latach 1998–2000. Wraz ze wzrostem stóp procentowych, kieszonkowe poszło w ich ślady, ale spadło w czasie kryzysu finansowego z 8,01 GBP w 2007 r. do 6,13 GBP w 2008. W 2019 poszło w górę do 7,71 przed ponownym spadkiem podczas pandemii do 7,55 GBP w 2020 i 6,48 GBP w 2021.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!