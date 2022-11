Jedna trzecia pracowników kluczowych z Polski zastanawia się nad wyjazdem z UK

Jak wynika z badań aż jedna trzecia polskich pracowników określanych, jako „essential workers” planuje wyjechać lub jest niezdecydowana w kwestii dalszego pozostania w Wielkiej Brytanii. Czy będziemy mieli do czynienia z falą powrotów naszych rodaków do ojczyzny?

Nastroje polskich imigrantów żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii zostały zbadane przez zespół naukowców z Middlesex University, University of Glasgow i University of Sheffield. Jak się okazuje z powodu takich czynników, jak dyskryminacja w pracy i poczucie bycia niemile widzianym po Brexicie oraz efektów pandemii Covid-19 jedna trzecia „essential workers” pochodzących z Polski planuje wrócić do swojego kraju lub nie ma pewności co do pozostania w UK. Wśród powodów do podjęcia takiej decyzji wymienia się także niską płacę, niepewność zatrudnienia i niebezpieczne warunki pracy.

W jakiej sytuacji znajdują się polscy imigranci w UK obecnie?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie w tej sprawie wydanym przez Middlesex University badacze przebadali 1105 polskich pracowników i przeprowadzili wywiady z 40 respondentami, którzy są zatrudnieni w takich branżach, jak opieka zdrowotna i społeczna, transport, edukacja i opieka nad dziećmi, usługi komunalne i produkcja towarów.

„Ogólne poczucie przynależności do Wielkiej Brytanii, poczucie bycia mile widzianym i poczucie bycia jak w domu wśród polskich pracowników przebywających w UK znacznie się zmniejszyło po pandemii” - komentowała doktor Kasia Narkowicz, starszy wykładowca kryminologii na Uniwersytecie Middlesex i współtwórczyni rzeczonego badania. „Wielu z polskich kluczowych pracowników mówiło o poczuciu bycia dyskryminowanym i niechcianym zarówno w pracy, jak i w swoich lokalnych społecznościach.”

Czy czeka nas masowy exodus polskich pracowników zatrudnionych w UK?

„Ich decyzja o wyjeździe została ugruntowana w czasie pandemii, chociaż dojrzewała od czasu Brexitu, kiedy zdali sobie sprawę, że ich pozycja w Wielkiej Brytanii jest bardziej niepewna, a postrzeganie ich jako ciężko pracujących stało się znacznie bardziej niestabilne” - uzupełniała doktor Narkowicz.

Wiele kwestii poruszanych w badaniu dotyczyło zatrudnienia Polaków w UK. 28% uważało, że są dyskryminowani w miejscu pracy. Polscy pracownicy brytyjskiego systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej twierdzą, że są traktowani gorzej w porównaniu z innymi migrantami. Ponad połowa respondentów (dokładnie 55%), stwierdziła, że ​​ich samopoczucie psychiczne pogorszyło się znacznie (31%) lub nieco (24%) w czasie pandemii. Z kolei 40,2% ankietowanych polskich migrantów zatrudnionych jako „essential workers” przyznało, że ich sytuacja pogorszyła się pod względem finansowym.

Na co narzekają nasi rodacy pracujących na Wyspach?

Wyniki wykazały również stosunkowo niski odsetek szczepień przeciwko Covid-19 wśród Polaków mieszkających w UK. 33% badanych nie jest pewnych (18%) lub po prostu nie chce (12%) przyjąć szczepionki. Uważa się, że ma to związek z „silnym ruchem antyszczepionkowym” funkcjonującym w Polsce.

„Polscy pracownicy, którzy zdecydowali się na imigrację, są nadal blisko związani z Polską pod względem tego, skąd czerpią wiadomości za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i społecznościowych, więc jeśli istnieje silny ruch antyszczepionkowy [w Polsce], wpłynie to na ich poglądy w tej kwestii. Wielu z nich zmaga się również z barierą językową i ma trudności ze zrozumieniem dostępnych informacji dotyczących szczepionek. Istnieje także ogólny brak zaufania do władz służby zdrowia, a także obawy, że szczepionka wpłynie na ich zatrudnienie z powodu nieobecności w pracy” - uzupełniała doktor Narkowicz.

Czy dalej czujemy się w UK, jak w domu?

Jak czytamy również, mniej więcej w czasie Brexitu, w 2016 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało około miliona obywateli Polski, ale obecnie uważa się, że liczba ta jest bliższa 700 000. Tym samym Polacy stanowią największą po Hindusach grupę migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii.

W skład zespołu badawczego w ramach rzeczonego badania weszli: dr Paulina Trevena, dr Anna Gawlewicz, profesor Sharon Wright (University of Glasgow), dr Aneta Piekut (University of Sheffield) i dr Kasia Narkowicz (Middlesex University) oraz prof. Robert Gawłowski (WSB w Toruniu, Polska).

