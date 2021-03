Jedna trzecia Brytyjczyków śpi nago! Co jeszcze wykazało badanie na temat nocnych zachowań Wyspiarzy?

Fot. Getty

Kto by pomyślał, że aż jedna trzecia Brytyjczyków chodzi spać nago? Zwłaszcza, że wśród nas, Polaków, nadal powszechne jest przekonanie, że typowy Brytyjczyk to zdystansowany, nieokazujący zbytnio emocji dżentelmen, charakteryzujący się dużą dozą powściągliwości. Co jeszcze na temat nocnych zachowań Wyspiarzy wykazało najnowsze badanie?

Badanie dotyczące nocnych zachowań Brytyjczyków zostało przygotowane z okazji Światowego Dnia Snu, który obchodzimy każdego roku w ostatni piątek przed równonocą wiosenną. Zobacz najciekawsze wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Silentnight:

Nago kładzie się do łóżka 35 proc. Walijczyków, 34 proc. mieszkańców Południowo – Zachodniej Anglii i 33 proc. Północno – Wschodniej Anglii.

Najrzadziej nago sypiają mieszkańcy Irlandii Północnej – tylko 21 proc. i, co nieco zaskakujące, mieszkańcy Londynu – 24 proc.

Aż 17 proc. mieszkańców Birmingham i Londynu lunatykuje.

Najmniej z kolei lunatykują tzw. Geordies – Anglicy pochodzący z okolic Necastle.

Chodzenie we śnie najczęściej zdarza się młodym mieszkańcom UK, w wieku 18-44 lat, z których lunatykuje aż 22 proc. Natomiast najrzadziej zdarza się to seniorom, wśród których lunatykuje tylko 1 proc.

Przez sen mówi jeden na dziesięciu Brytyjczyków, czyli znacznie mniej, niż lunatykuje.

Brytyjczycy śpią średnio 6,5 godziny, czyli nieco mniej niż rekomendowane 8 godzin.

