Jedna rzecz, którą zmienił(a)byś w UK to...? Zobacz, co najczęściej sprawia, że Polacy myślą o powrocie do ojczyzny

Fot. Getty

Wiele osób przyznaje, że gdyby nie „ta jedna rzecz”, pobyt w Wielkiej Brytanii byłby dużo bardziej znośny i nie trzeba by myśleć o powrocie do Polski. Czy rzeczywiście wystarczyłoby zmienić jedną drobną rzeczy na Wyspach - na przykład pogodę - by nie rozważać więcej reemigracji?

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku, internauta zadał pytanie: „Gdybyś mógł zmienić jedną, ale tylko jedna rzecz w UK na lepsze - co by to było? I czy byłaby to wystarczająca zmiana, by nie rozważać poważnie powrotu do Polski?”.

Pod postem posypała się lawina komentarzy, w których Polacy pisali, co konkretnie chcieliby, by w Wielkiej Brytanii było nieco inne, niż jest obecnie. Jak się okazuje, najbardziej przeszkadza nam na Wyspach… depresyjna brytyjska pogoda. Często pojawiały się też propozycje, by zamiast dwóch kranów, na wodę zimną i ciepłą osobno, był kran jeden - tak jak na przykład w Polsce. Z innych rzeczy wiele osób pisało, że chętnie wprowadziłoby zmiany w brytyjskiej służbie zdrowia, niektórym nie podoba się również brytyjskie budownictwo, a inni chcieliby mieć przy sobie rodzinę. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy.

Pogoda! To co depresjonuje (tak wiem to słowo nie istnieje, a jednak każdy rozumie) najbardziej. Oprócz tego tylko klitkowage domy, ale to mogę przeżyć.

Pogoda! ... niech przywali śniegiem i mrozem w zimie ale niech lato będzie jak lato!

Służba zdrowia! Zakazać przepisywania paracetamolu leku na wszystko i na nic w UK :D

Zmienić architekta budowy domów, bo wszystkie wyglądają tak samo. Pogoda, deszcz przez kilka miesięcy potrafi zdołować.

Dwa krany, te głupie dwa krany kiedy dzieci myją ręce w lodowatej albo parzą się w gorącej... Ale to nie powód....

Rodzina blisko nas

Gdyby moi rodzice tu mieszkali w Londynie to bym nie chciała wracać do polski No i oczywiście służba zdrowia

Gorący temat: Zakupy w polskim Lidlu kontra zakupy w brytyjskim Lidlu - GDZIE jest drożej?

Inni komentujący zwracali z kolei uwagę na to, że niczego wcale nie trzeba zmieniać w Wielkiej Brytanii:

Nie ma takiej rzeczy. Nigdzie nie jest idealnie. Ale tu nadal jest łatwiej i ludzie są inni, milsi.

Nie ma takiej rzeczy, gdyby cokolwiek mi tu przeszkadzało już by mnie tu nie było. Dla mnie miejsce musi być dopasowane pod wieloma względami, a te które decydują o moim życiu tutaj są jak najbardziej ok.

A zmienilibyście cokolwiek w UK? Jeśli rozważacie powrót do Polski, to z jakich powodów? Piszcie w komentarzach na naszych FB!

Czytaj także: Powrót do PL: Ile wydaje w miesiąc przeciętna rodzina w Polsce?

>>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI >>> KLIKNIJ TUTAJ!!! <<<