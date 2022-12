Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w wigilijnej strzelaninie w pubie w Merseyside

Wczoraj, w późnych godzinach wieczornych, doszło do strzelaniny w mieście Wallasey przy ujściu rzeki Mersey. W wyniku tego zdarzenia przynajmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych.

Wieczór wigilijny z rozlewem krwi

Funkcjonariusze Merseyside Police zostali wezwani około północy do pubu Lighthouse Inn w Wallasey – mieście położonym w północnowschodniej części półwyspu Wirral i przy ujściu rzeki Mersey. Wiadomo, że w lokalu doszło do strzelaniny, w wyniku której ciężko ranna została kobieta, a także kilka innych osób. Młoda kobieta została zabrana do szpitala z raną postrzałową, ale jej życia niestety nie udało się uratować. Do szpitala trafiło także trzech mężczyzn z ranami postrzałowymi, a kilkoro innych zostało opatrzonych na miejscu.





- Dochodzenie jest na bardzo wczesnym etapie i rozumiemy, że jest to naprawdę szokujący i dewastujący incydent, który miał miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem w ruchliwym miejscu pełnym młodych ludzi. W Wallasey Village przebywa wielu funkcjonariuszy, którzy prowadzą szeroko zakrojone dochodzenie, aby dokładnie zrozumieć, co się stało i podjąć natychmiastowe działania. Kobieta tragicznie straciła życie w Boże Narodzenie, podczas gdy kilka osób jest leczonych w szpitalu, a my przekazujemy nasze myśli i kondolencje rodzinie ofiary. Prosiłbym każdego, kto był w latarni morskiej w Wallasey Village zeszłej nocy, kto był świadkiem incydentu lub ma nagranie z telefonu komórkowego lub CCTV z tego, co się stało, aby skontaktował się z nami w trybie pilnym, ponieważ może mieć informacje, które są kluczowe dla naszego dochodzenia – powiedział nadinspektor - detektyw David McCaughrean. I dodał: - Sądzimy, że bandyta opuścił parking przy pubie wsiadając do ciemnego pojazdu – prawdopodobnie ciemnego mercedesa krótko po strzelaninie. Bardzo prosimy o natychmiastowy kontakt każdego, kto to widział.

APPEAL | We are appealing for information following the tragic death of a woman in #Wallasey Village last night (Sat 24 December) A murder investigation is underway. Were you there and did you see anything? DM @MerPolCC or @CrimestoppersUK if you can help https://t.co/U745hmTkYopic.twitter.com/yYKfYsFLK8 — Merseyside Police (@MerseyPolice) December 25, 2022

Okoliczni mieszkańcy są w szoku

Mieszkańcy Wallasey Village mieszkający w pobliżu pubu Lighthouse Inn opowiedzieli dziennikarzom, że są w szoku po tym, co się stało. - Słyszałam strzały, myślałam, że to właściwie fajerwerki, ponieważ była prawie północ. Po prostu pomyślałam, że to ludzie świętują północ w Boże Narodzenie – powiedziała agencji prasowej PA 77-letnia Jenny Hough.

I dodała: - Gdy wyjrzałam na zewnątrz, nie mogłam w to uwierzyć i pomyślałam „o cholera”. To było kompletny szok. Ktoś włamał się do ogrodu mojej siostry. Podejrzewamy, że to ludzie próbowali wydostać się z pubu i wspiąć się przez mur do jej ogrodu, aby się wydostać. Miałam tu ludzi, którzy w tej chwili otwierali prezenty i wszyscy musieli podać swoje nazwiska, adresy i wszystko policji, zanim mogli wejść.

W szoku pozostaje także pastor Jeffrey Hughes, który wyznał na łamach mediów, że pub jest centralnym punktem spotkań lokalnej społeczności. - Wallasey Village to dość tętniąca życiem okolica, to ładna część Wallasey, ładna część północnego krańca Wirral. Mamy w tej okolicy wielu młodych ludzi, rodziny. Latarnia morska jest centralna w tej społeczności. To szok. Kiedy dziś rano po raz pierwszy usłyszeliśmy wiadomość, że w Wallasey doszło do strzelaniny, Wallasey Village to ostatnie miejsce, o którym byś pomyślał.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

W UK nastąpił wysyp osób zgłaszających niezdolność do pracy. O przyznanie zasiłku wnioskuje coraz więcej nastolatków

Drożejący karp w Polsce w sezonie świątecznym stał się tematem... brytyjskich mediów!

W 2023 pracując w Wielkiej Brytanii, będziemy zarabiać tyle, ile w 2006 roku

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!