Jedna ładowarka do wszystkich smartfonów - UE pracuje nad korzystnymi regulacjami dla konsumentów

Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych?

Uniwersalne ładowarki od wszystkich modeli smartfonów i ograniczenia sztucznego postarzania produktów elektronicznych - Parlament Europejski pracuje nad regulacjami, które będą korzystne dla konsumentów w całej Unii Europejskiej.

Jeszcze w lutym 2020 roku Parlament Europejski przegłosował projekt rezolucji, dzięki której możliwe będzie ujednolicenie standardu ładowarek przeznaczonych do urządzeń przenośnych. Dzięki temu do wszystkich smartfonów i tabletów pasowałaby jedna "wtyczka". Obecnie na rynku funkcjonują trzy rodzaje ładowarek przeznaczonych do urządzeń mobilnych - microUSB, USB-C oraz apple`owski Lightning. Wspólnota już od 2009 roku (!!!) podejmuje próby wprowadzenia jednego i uniwersalnego standardu w tej kwestii. Dotychczasowe dobrowolne porozumienie producentów elektroniki mobilnej nie zdało egzaminu, więc UE będzie chciała wymóc takie rozwiązanie za pomocą odpowiednich regulacji.

Rezolucja w tej sprawie w PE została przyjęta - za głosowało 395 posłów, 94 było przeciw, a 207 wstrzymało się od oddania głosu. Warto jednak dodać, że stawką były nie tylko ładowarki, ale "przepchnięto" także inne, korzystne dla europejskich konsumentów rozwiązania. UE chce, aby giganci branży elektronicznej unikali "sztucznego postarzania" swoich produktów, które wymusza częste zmiany np. smartfonów. Z tego powodu wprowadzone zostaną precyzyjne informacje o szacowanym okresie sprawności oraz warunki naprawy danego sprzętu.

Parlament Europejski chce, aby konsumenci mogli dłużej korzystać z urządzeń mobilnych, za które słono zapłacili. Głównym celem tych działań jest skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju. Mając trzy urządzenia korzystalibyśmy tylko z jednej ładowarki i nie istniałaby potrzeba produkcji, a następnie utylizacji dwóch kolejnych. Nie musimy chyba kolejny raz pisać, że z punktu widzenia zwykłych użytkowników jest to dobry pomysł!

Parlament Europejski przyjął korzystną dla konsumentów rezolucję

W dokumencie przyjętym przez KE znalazły się wytyczne dotyczące konkretnych działań w tym zakresie.

Warto w tym miejscu dodać, że użytkownicy i konsumenci zdecydowanie popierają rozwiązania proponowane przez PE. Zgodnie z sondażami Eurobarometru aż 77 proc. mieszkańców krajów EU woli naprawiać, zamiast kupować nowe.

