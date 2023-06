Jedna czwarta mieszkańców UK uważa, że pandemia była mistyfikacją, a obecny kryzys to podobna próba kontroli

Ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Wysp wykazały, że aż jedna czwarta z nich uważa, że Covid-19 był prawdopodobnie lub na pewno mistyfikacją. Z kolei jedna trzecia jest zdania, że obecny kryzys związany z kosztami utrzymania to rządowy spisek mający na celu kontrolowanie społeczeństwa. Co jednak ciekawe, sami prowadzący badania uważają takie opinie za niepokojące...

Coraz więcej osób uważa, że ostatnie lata, w czasie których mieliśmy do czynienia z pandemią, a obecnie z kryzysem kosztów utrzymania są tak naprawdę próbami manipulacji społeczeństwem na ogromną skalę.





Coraz więcej osób uważa, że pandemia to mistyfikacja

Po aferach „partygate”, w których przedstawiciele najwyższych władz w państwie potrafili cynicznie „dystansować się” od restrykcji, jakie sami narzucili społeczeństwu w czasie pandemii, zaufanie wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii mocno osłabło wobec wszelkich prób odgórnej kontroli.

Dane z kwietniowej ankiety przeprowadzonej przez Savanta dla King’s College London (KCL) i BBC dowodzą, że coraz więcej osób skłania się ku poglądom podważającym zasadność wielu decyzji władz i tego, co działo się w ostatnich latach w kontekście pandemii Covid-19 czy kryzysu jako uzasadnienia gigantycznej inflacji i wzrostu rachunków za energię.

W ludziach wzbiera gniew i agresja

Przeprowadzone badania wykazały, że sceptyczne opinie na te tematy były udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych – najczęściej YouTube’a i Facebooka, a także na stronach internetowych.

Badania dowodzą jednak, że jedna na siedem osób – czyli około 6 mln dorosłych – dopuszcza przemoc jako odpowiedź na „domniemane spiski”. Prowadzący ankietę twierdzą, że opinia publiczna tak naprawdę nie docenia liczby zwolenników „teorii spiskowych”.

- Protesty są kluczowym elementem zdrowej demokracji, a ludzie czasami mają uzasadnione obawy co do motywacji działań rządu i innych, ale niepokojące jest to, że mniej więcej jedna na siedem osób twierdzi, że przemoc byłaby akceptowalna w protestach przeciwko, na przykład, rządowemu programowi dotyczącemu walut cyfrowych – powiedział prof. Bobby Duffy, dyrektor Instytutu Polityki w KCL.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wracający z wieczoru kawalerskiego na Ibizie obudził się w schowku bagażowym w samolocie Ryanaira [wideo]

Chcesz się napić wody w trakcie prowadzenia samochodu? Możesz za to słono zapłacić

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok