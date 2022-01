Jeden na pięciu Brytyjczyków myje zęby tylko raz dziennie! Jeszcze gorzej wygląda u nich użycie nici dentystycznej

Brytyjczycy mają tu wiele do poprawienia

Najnowsze badanie pokazało, że jeden na pięciu Brytyjczyków myje zęby tylko raz dziennie! Dodatkowo ponad jedna czwarta z nich nigdy nie używa nici dentystycznej.

Ankieta, która została przeprowadzona wśród 2000 dorosłych wykazała, że społeczeństwo brytyjskie ma sporo do zrobienia w zakresie dbania o higienę jamy ustnej. Okazuje się bowiem, że ok. 20 proc. Brytyjczyków myje zęby tylko raz dziennie, a ponad 25 proc. mieszkańców UK nigdy nie używa nici dentystycznej. Aż trzech na dziesięciu ankietowanych przyznało, że znacznie obniżyło standardy w zakresie higieny jamy ustnej na skutej wprowadzanych w Wielkiej Brytanii lockdownów, które nie wymagały od nich tak częstego kontaktu z osobami spoza ich gospodarstwa domowego.

Badanie wykazało również, że 22 proc. ankietowanych zdarzało się nie szczotkować zębów dłużej niż przez trzy dni. Jednocześnie trzy czwarte badanych stwierdziło z pełnym przekonaniem, że już wkrótce wrócą do normy, jeśli chodzi o higienę jamy ustnej. W przypadku 36 proc. ankietowanych to brak rutyny przyczynił się do tego, że zapomnieli regularnie myć zęby. Z kolei 28 proc. badanych obwiniło o rzadkie mycie zębów borykanie się z innymi problemami zdrowotnymi.

Szczotkowanie zębów wpływa na nasz ogólny stan zdrowia

Eksperci informują, że czyste zęby to nie tylko kwestia kosmetyczna, ale też zdrowotna, ponieważ odpowiednio zadbana jama ustna wpływa na ogólny stan zdrowia człowieka. - Nasze usta to wrota do ogólnego stanu zdrowia. Problemy, takie jak problemy z dziąsłami, wiążą się z problemami zdrowotnymi, w tym cukrzycą, chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego, a nawet demencją – dlatego tak ważne jest uwzględnienie dbania o jamę ustną w ramach szerszej rutyny zdrowotnej – zaznacza dr Alex George.