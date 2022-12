Jeden na dziesięciu młodych ludzi w UK twierdzi, że w ogóle nie zamierza podejmować pracy

Według raportu przygotowanego przez City and Guilds młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii niespecjalnie garną się do pracy. Wielu młodych ludzi czuje się całkowicie wykluczonych z rynku pracy na Wyspie, a w dodatku szybko tracą nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy.

Nowe badanie brytyjskiego rynku pracy zatytułowane „Youth Misspent” wzięło pod lupę sytuację ludzie młodych na Wyspie. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez badaczy z organizacji City and Guilds, zajmującej się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, raport ten rzucił światło na trudną rzeczywistość młodych Brytyjczyków na dzisiejszym rynku pracy, ich perspektywy na przyszłość i aspiracje zawodowe. Badania zostały przeprowadzone na próbie 5000 osób w wieku 18-24 lat mieszkających w Wielkiej Brytanii zgodnie z obowiązującymi standardami w przypadku tak przyjętej metodologii.

Co się okazało? Na jakie aspekty tego opracowania warto zwrócić uwagę?

Jak wygląda bezrobocie wśród osób młodych w UK?

Wyniki przeprowadzonej City and Guilds analizy wskazują, że wielu młodych ludzi czuje się całkowicie wykluczonych z rynku pracy. Spośród osób obecnie studiujących lub niepracujących prawie jedna dziesiąta (9%) twierdzi, że nigdy nie zamierza podejmować pracy, a 13% jest obecnie bezrobotnych (nie pracuje ani nie studiuje). Mniej więcej jeden na dziesięciu młodych ludzi „nie chce” pracować, a gdyby ekstrapolować te wyniki w stosunku do całej brytyjskiej populacji, to przełożą się one na liczbę około 227 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet.

Z kolei aż 30% młodych ludzi, którzy wzięli udział w ankiecie, twierdzi, że nie sądzi, aby kiedykolwiek spełnili swoje ambicje zawodowe. Odsetek ten jest najwyższy wśród osób, które obecnie nie pracują (35%) oraz osób, które we wczesnym okresie życia napotykały trudności – zwłaszcza tych, które przebywały w systemie więziennym (59%), były uchodźcami (54%) lub przeszły przez brytyjski system opieki (44%).

Z jakimi problemami borykają się osoby wchodzące na rynek pracy?

Natomiast ci, którzy chcą pracować, napotykają na poważne przeszkody utrudniające znalezienie zatrudnienia. Więcej niż dwóch na pięciu (43%) nie wierzy, że wykształcenie zapewniło im umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonej pracy. Dwie trzecie (64%) młodych ludzi twierdzi, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo znaleźć dobrą pracę, a prawie jedna trzecia (29%) twierdzi, że ma trudności w ogóle z dostaniem się na rozmowy kwalifikacyjne. Jeden na pięciu (19%) twierdzi, że w ich okolicy po prostu nie ma dostępnych miejsc pracy.

W obliczu tych wyzwań młodzi ludzie głęboko wierzą, że zarówno rząd, jak i pracodawcy muszą zrobić więcej, aby ich wspierać. Zaledwie jedna czwarta (26%) ankietowanych osób w wieku 18-24 lata uważa, że rząd robi wystarczająco dużo, aby wspierać młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, a wśród bezrobotnych odsetek ten wynosi zaledwie 19%.

Jakie panują nastroje wśród młodych pracowników?

„Nie możemy obwiniać pandemii za problemy, przed którymi stoi dzisiejsza młodzież na rynku pracy” - komentowała Kirstie Donnelly, pełniąca funkcję CEO w City and Guilds. „Wysokie bezrobocie wśród młodzieży jest problemem już od ponad dekady, a pandemia była tylko kolejnym wyzwaniem, który sprawia, że młodym ludziom niezwykle trudno jest przekształcić swoje aspiracje zawodowe w naprawdę dobrą pracę”.

„Ponadto nasze badania wykazały, że młodzi ludzie, którzy stanęli przed dodatkowymi wyzwaniami [...], pozostają daleko w tyle za swoimi rówieśnikami na rynku pracy już na najwcześniejszym etapie ich życia i kariery. Obecny system pełen jest nierówności i uniemożliwia milionom młodych ludzi wykorzystanie ich potencjału”.

Czy brytyjski rząd jakoś im pomaga?

Zaznaczmy, iż stopa bezrobocia (odsetek osób bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo) dla osób w wieku 16–24 lat w Wielkiej Brytanii wynosi 9,8% według najnowszych, oficjalnych danych (okres lipiec-wrzesień 2022). To spadek z 10,4% w poprzednim kwartale i spadek z 11,7% w skali rok do roku. W sumie 399 000 młodych ludzi pozostaje bez zatrudnienia w UK.

Dodajmy również, iż ogólna stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła nieznacznie do poziomu 3,6% w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wrzesień, w porównaniu z 3,5% w sierpniu (w ujęciu kwartalnym). Wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii w okresie od lipca do września 2022 wyniósł 75,5%.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk — będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Jak poradzić sobie z długami za wynajem mieszkania w UK?

Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Podatek dla osób pobierających Child Benefit. Kto musi zwrócić zasiłek?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!