Jean-Claude Juncker ostrzega Wielką Brytanię: „Cierpliwość Unii Europejskiej się kończy”

Dziś Theresa May poprosi posłów o dodatkowe dwa tygodnie na wynegocjowanie i zawarcie nowej umowy z UE. Izba Gmin ma dziś głosować nad wnioskiem Theresy May oraz nad poselskimi poprawkami.

David Cameron wzywa Izbę Gmin do wykluczenia twardego Brexitu

David Cameron wezwał Theresę May oraz wszystkich brytyjskich parlamentarzystów do odrzucenia opcji 'no deal' i skierowania wysiłków na poszukiwanie "innych alternatyw" w kwestii Brexitu.