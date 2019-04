Jean Claude-Juncker: Jeśli UK nie zaakceptuje do 12 kwietnia umowy wyjścia z UE, to „nie będzie możliwe żadne krótkie wydłużenie” Brexitu

Fot. Getty

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude-Juncker zapowiedział, że 12 kwietnia jest ostatecznym terminem, w którym Wielka Brytania może zaakceptować umowę wyjścia z UE. Jeśli parlamentarzyści w Londynie ponownie odrzucą porozumienie wynegocjowane przez Theresę May, to „nie będzie możliwe żadne kolejne krótkie wydłużenie” Brexitu.

Unia Europejska i liderzy niektórych państw członkowskich już wielokrotnie grozili Wielkiej Brytanii, że nie zgodzą się na dalsze wydłużanie Brexitu, jeśli Londyn nie poda dla niego konkretnego uzasadnienia. Tym razem jednak Komisja Europejska, ustami swojego przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera zaznaczyła, że 12 kwietnia to ostatni, nieprzekraczalny termin Brexitu. Jeśli Westminster nie poprze do 12 kwietnia umowy wyjścia z UE, to Wielka Brytania nie będzie mogła wnioskować o kolejne, krótkie wydłużenie terminu Brexitu.

Parlamentarzyści poparli poprawkę Yvette Cooper wykluczającą twardy Brexit

Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie Brexitu do 22 maja, jeśli parlament brytyjski zagłosowałby do 12 kwietnia za umową wyjścia pomimo tego, że na ostatnim szczycie UE w Brukseli termin ten został ustalony na dzień 31 marca. Decydentom unijnym brakuje już jednak cierpliwości w tym zakresie do Londynu, który regularnie odwleka podjęcie decyzji ws. porozumienia.

Sukces Theresy May. Premier udało się osiągnąć porozumienie z Partią Pracy ws. dalszych działań dotyczących Brexitu

- Mamy jeszcze kilka dni. Jeśli Wielka Brytania będzie w stanie zatwierdzić umowę do 12 kwietnia, to Unia Europejska powinna zaakceptować odroczenie Brexitu do 22 maja - powiedział Jean-Claude Juncker podczas debaty w Parlamencie Europejskim. - 12 kwietnia jest ostatecznym terminem przyjęcia porozumienia o wyjściu [z UE – przyp.red.] przez Izbę Gmin - stwierdził w Parlamencie Europejskim Juncker. - Jeżeli Izba Gmina nie zajmie do tego czasu stanowiska, to żadne wydłużenie, żadne krótkie wydłużenie nie będzie możliwe – dodał szef KE.

Nietypowa sytuacja w Izbie Gmin. Spiker zadecydował - nie będzie dalszych głosowań ws. alternatywnych opcji Brexitu. W rządzie Theresy May kolejne dymisje