Jazda samochodem z psem grozi mandatem w wysokości 5000 funtów. Jak uniknąć kary?

Co mówi brytyjski kodeks drogowy na temat przewozu zwierząt samochodem?

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Fot. Getty

Jakie przepisy drogowe obowiązują w Wielkiej Brytanii w kwestii przewozu zwierząt samochodem? Oto, co warto wiedzieć, zanim zabierze się psa lub kota na wakacyjną wycieczkę.

Myślisz o zabraniu swojego zwierzaka na wyprawę samochodem w te wakacje? Lepiej uważaj - niewłaściwy sposób przewozu psów, kotów lub innych zwierząt domowych grozi naprawdę surową karą.

Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego przewozu zwierząt w UK? Kierowcom, którzy pod tym względem nie zastosują się do obowiązujących przepisów grozi dziesięć punktów karnych oraz mandat w wysokości 5000 funtów. W skrajnych przypadkach można otrzymać nawet zakaz prowadzenia pojazdu i nakaz powtórnego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Jak przewozić zwierzęta samochodem w UK?

Niestety, mimo wysokich kar grożących w UK za nieodpowiednie przewożenie zwierząt samochodem, ponad połowa brytyjskich kierowców jest przekonana, że w rzeczywistości nie istnieją żadne ograniczenia w kwestii jazdy samochodem z domowym pupilem, podaje portal Metro.

Jak się jednak okazuje - nic bardziej mylnego, ponieważ brytyjski kodeks drogowy stanowczo wskazuje, na co zwierzętom w samochodzie nie powinno się pozwalać i jak je zabezpieczać. Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie zwierzęcia spoczywa na kierowcy i to on może dostać wysoki mandat, wynikający z niewiedzy, lekceważenia przepisów lub niedbalstwa.

Brytyjski kodeks drogowy wskazuje, że przewożone samochodem zwierzęta powinny być „odpowiednio ograniczone” pod względem ruchowym. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim, zwierzę nie może mieć możliwości rozpraszania uwagi kierowcy swoimi ruchami czy przemieszczaniem się w samochodzie. Ponadto, zwierzę należy tak zabezpieczyć, aby zminimalizować ryzyko, że zrobi jakąkolwiek krzywdę podczas jazdy - nie tylko kierowcy czy pasażerom, ale także sobie.

W tym celu kodeks zaleca, aby do przewozu zwierząt używać takich zabezpieczeń, jak:

transporter dla zwierząt

większa klatka lub inna osłona umożliwiająca bezpieczne przetrzymywanie i przewożenie zwierzęcia w samochodzie

specjalistyczna uprząż możliwa do przymocowania w samochodzie.

