Japoński zielony chleb został uznany za najlepsze pieczywo w UK

Chleb o smaku matchy, białej czekolady i owoców, który ma zielony kolor, został uznany za najlepsze pieczywo w Wielkiej Brytanii w ramach plebiscytu Britain's Best Loaf organizowanego przez magazyn branżowy British Baker

Brioche Japonaise, bo tak właśnie nazywa się nagrodzony chleb, jest pieczony w piekarni w Derbyshire przez Miyo Aoetsu. Choć słowo piekarnia być może jest użyte na wyrost, ponieważ owa piekarnia o nazwie Kuma-San Bakehouse jest zlokalizowana... w domu kobiety. Mieszkająca w Matlock Aoetsu sama przyrządza wypieki, które później dostarcza do lokalnych sklepów i na zamówienie dla indywidualnych klientów. Chleb jej autorstwa powstał z inspiracji jej japońskim pochodzeniem oraz francuską sztuką kulinarną, którą zainteresowała się, gdy mieszkała we Francji. — W moim kraju dość powszechnie używa się matchy do słodyczy, ciast, ciasteczek i tego typu produktów — jak tłumaczy w relacji dla serwisu informacyjnego BBC.





Zielony chleb pieczony przez Japonkę okazał się najlepszym pieczywem w UK

Chleb wypiekany przez Miyo Aoetsu zajął pierwsze miejsce w konkursie British's Best Loaf organizowanym przez branżowy magazyn British Baker, a także zwyciężył w kategorii Innovation. — Przez wszystkie lata, w których sędziowałem, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego — komentował prezes Craft Bakers Association, Neil Woods

Bochenek zielonego chleba został doceniony przez sędziów za „wyjątkowe wykorzystanie składników, wspaniałą konsystencję i dekadenckie wtrącenia z białej czekolady”, które, jak powiedzieli, pozostały „prawie lepkie, zapewniając wspaniałe doznania kulinarne”, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

Na czym polega fenomen Brioche Japonaise?

Miyo Aoetsu przeprowadziła się do UK, aby studiować na Uniwersytecie w Manchesterze, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Następnie para mieszkała w Luksemburgu i we Francji, gdzie Miyo zasmakowała we francuskim chlebie. Po przeprowadzce z powrotem do Anglii kobieta wpadła na pomysł wypiekania chleba na swój własny, bardzo oryginalny sposób.

— Bardzo tęskniłam za francuskim chlebem, ponieważ bardzo różnił się od chleba dostępnego tutaj — komentuje Aoetsu. — Zacząłem więc robić własny chleb. Traktowała to najpierw jako hobby. Jednak kiedy upiekłem go dla przyjaciół i rodziny, naprawdę im zasmakował. Zachęcili mnie do zajęcia się tym zawodowo — dodaje.

