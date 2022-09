Jakie zyski mogłoby przynieść masowe docieplenie domów w UK?

Badania wykazały, że ocieplenie domów w Wielkiej Brytanii i instalacje pomp ciepła mogą przynieść gospodarce 7 miliardów funtów rocznie i stworzyć dodatkowe 140 000 nowych miejsc pracy do 2030 roku.

Brytyjskie domy "marnują" najwięcej energii w skali całej Europy - ze względu na ich niską efektywność energetyczną potrzeba więcej energii (gazu lub prądu), aby porządnie je ogrzać. Według analiz przeprowadzonych przez Cambridge Econometric inwestycje w znaczącą poprawę w tym aspekcie będzie korzystna dosłownie dla wszystkich. Mamy do czynienia z sytuacją "win-win-win". Dla całej gospodarki UK będzie to potężny impuls, który przełoży się na wyższy wpływy do budżetu państwa. Dla rodzin w UK i gospodarstw domowych takie inwestycje zwrócą się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Nie można zapominać również o aspekcie ekologicznym - mniejsza produkcja energii to potencjalnie mniejsze zanieczyszczenie środowiska i mniejsza emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Co zatem stoi na przeszkodzie w ruszeniu z tak korzystnym projektem?

Według analizy przeprowadzonej przez Cambridge Econometrics na zlecenie organizacji Greenpeace wdrożenie tych środków to decyzja o charakterze politycznym i inicjatywa w tej kwestii musi przyjść ze strony rządu brytyjskiego.

Według analiz docieplenie domów w UK kosztowałoby sam rząd około 27,7 miliarda funtów

W 2013 roku zrezygnowano ze wsparcia finansowego na docieplanie domów w UK i do tamtej pory żaden rząd nie podjął tego tematu. Nic nie wskazuje na to, że konserwatywny gabinet kierowany przez Liz Truss podejmie inną decyzję w tej kwestii. Z pewnością tematyka kryzysu gospodarczego i energetycznego zostaną poruszone podczas piątkowego wystąpienia kanclerza Kwasiego Kwartenga.

"Wielka Brytania jest w stanie załamania gospodarczego, energetycznego i klimatycznego. Jednak rząd nadal unika modernizacji domów w naszym kraju, co stanowią realną opcją wyjście z tego bałaganu. To naprawdę zaskakujące" - komentował Doug Parr, główny naukowiec Greenpeace UK.

To poważna inwestycja, ale zyski byłyby ogromne

Zgodnie z modelem zastosowanym w raporcie, w 2030 rząd musiałby wydać 4,2 miliarda funtów na wsparcie pomp ciepła i termoizolacji, a gospodarstwa domowe dołożyłyby do tego kolejne 9,3 miliarda funtów. W tym samym roku udałoby się zaoszczędzić do 11 miliardów funtów dzięki niższym kosztom ogrzewania. W sumie, całkowity koszt takiej inwestycji ze strony państwa kosztowałby około 27,7 miliarda funtów w latach 2022-2030.

Zaznaczmy, iż ocieplanie domów to najtańszy sposób na obniżenie rachunków za energię, co stało się tak bardzo wyraźnie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, która spowodowała gwałtowny wzrost cen gazu w lutym tego roku.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!