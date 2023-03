Jakie żelazko parowe wybrać? Ranking najlepszych modeli

artykuł partnera

Szukasz sposobu na łatwiejsze prasowanie? Wymień tradycyjne żelazko na parowe! To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu spędzisz znacznie mniej czasu przy desce do prasowania. Para wodna w naturalny sposób wygładza zagniecenia, a do tego - nie niszczy nawet delikatnych tkanin. Zobacz, jakie żelazko parowe będzie dla ciebie najlepszym wyborem!

Dlaczego warto kupić żelazko parowe?

Żelazko parowe to sprzęt, który korzysta z wyrzutów pary wodnej, by rozprostować pogniecioną odzież. Na pewno znasz ten mechanizm i być może ci się korzystać z naturalnego pozbywania się zagnieceń, wieszając ubrania w zaparowanej łazience, gdy zapomniałeś żelazka na wyjazd. Żelazko tego typu sprawia, że prasowanie zajmuje mniej czasu i wymaga mniej wysiłku. Nie ryzykujesz też zniszczenia delikatnych materiałów, co może mieć miejsce przy prasowaniu za pomocą tradycyjnego sprzętu.

Żelazko parowe czy generator pary?

Przeglądając żelazka parowe, z pewnością natkniesz się na urządzenie z dużym zbiornikiem na wodę - to generator pary. To większe, droższe urządzenie, które działa na podobnej zasadzie, co żelazko parowe - też wykorzystuje parę wodne do wygładzania zagnieceń. Zwróć jednak uwagę, że zbiornik na wodę jest tutaj znacznie pojemniejszy, a żelazko - lżejsze. Jeśli prasujesz codziennie i masz sporo miejsca na przechowywanie, generator pary może być dobrym wyborem, a inwestycja szybko się zwróci!

Jak wybrać żelazko parowe?

Jeśli jesteś zdecydowany na żelazko parowe, wybór nie będzie łatwy! Producenci sprzętów do domu w ostatnich latach mocno rozwijali tę kategorię - w efekcie możesz postawić na bardzo zróżnicowane sprzęty bardzo znanych marek. Sprawdź, jakie parametry brać pod uwagę, szukając modelu dla siebie:

moc;

czas nagrzewania;

uderzenie pary;

pojemność zbiornika na wodę;

waga żelazka;

materiał wykonania stopy żelazka;

dodatkowe funkcje;

długość przewodu.

Z jakim wydatkiem musisz się liczyć, chcąc kupić żelazko parowe? Najtańsze modele kosztują mniej niż 200 zł. Bardziej zaawansowane - to wydatek rzędu kilkuset złotych.

Polecane żelazka parowe

Żelazko parowe to sprzęt, który przyda się w każdym domu! Zobacz polecane modele, by wybrać najlepsze urządzenie dla siebie!

PHILIPS Azur GC4909/60 - prawdziwy hit wśród żelazek parowych! Pojemność zbiornika na wodę to 300 ml, a uderzenie pary 250 g/min. Żelazko błyskawicznie się nagrzewa i jest gotowe do pracy. Możesz swobodnie nim manewrować - przewód ma aż trzy metry długości. Zwróć uwagę na stopę SteamGlide Elite - jest odporna na zarysowania i gładko porusza się po różnego rodzaju materiałach.

BRAUN TexStyle 7 Pro SI 7160 BL - sprzęt uznanego producenta, który zbiera pozytywne recenzje. Pojemność zbiornika na wodę to 300 ml, a uderzenie pary - 225 g/min. Do gustu z pewnością ci przypadnie wytrzymała ceramiczna stopa FreeGlide 3D EloxalPlus, która zapewnia lepsze rozprowadzanie temperatury. Nie będzie ona też zaciągać delikatnego materiału nawet przy prasowaniu do tyłu!

TEFAL FV6812 Ultragliss Plus - sprzęt za mniej niż 300 zł, który świetnie się sprawdzi! Pojemność zbiornika na wodę to 270 ml, a uderzenie pary - 260 g/min. Możesz bez problemu prasować w pionie, wygładzając zagniecenia na przykład na zasłonach. Spodoba ci się fakt, że stopa Durilium AirGlide pozwala na gładkie przesuwanie żelazka po praktycznie każdej tkaninie, by dokładnie zniwelować wszystkie nierówności materiału.

Żelazka parowe w sklepie MediaMarkt to sprzęty kupowane do domu, ale też na prezent. Pozbywanie się zagnieceń przestanie dzięki nim być uciążliwym procesem - przekonaj się o tym sam!