Jakie zasady obowiązują pary w systemie dotyczącym statusu zasiedlenia, EU Settlement Scheme?

Jeśli partner lub partnerka osoby będącej obywatelem UE mieszkającym w UK, chce złożyć wniosek o settled lub pre-settled status na podstawie związku rodzinnego, a sam/-a pochodzi spoza UE, podlega pewnym zasadom ustanowionym przez Home Office. Nie wszystkie jednak są łatwe w interpretacji.

Jakie zasady dotyczą par w EU Settlement Scheme?

Podstawową zasadą jest to, że osoba (pochodząca spoza UE) starająca się o settled lub pre-settled status, znajdowała się w „trwałym związku” z obywatelem lub obywatelką UE jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku.

Sam wymóg „trwałego związku” sprawia już więcej trudności w interpretacji. Co to jednak oznacza w kategoriach brytyjskiego Home Office?

„Trwały związek” według Home Office

W ramach dowodu na to, że związek między imigrantem/imigrantką spoza UE i obywatelem/obywatelką UE jest „trwały”, Home Office zwykle oczekuje potwierdzenia, że para żyje w związku podobnym do małżeńskiego lub partnerskiego od co najmniej 2 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopuszcza jednak „inny ważny dowód na trwałość związku”, co jest akurat lepszą wiadomością dla par, które są w związku od niedawna, ale przed 31 grudnia 2020.

Wśród innych wymogów Home Office na potwierdzenie tego, że związek jest „trwały”, znajduje się m.in. współodpowiedzialność za dziecko.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zasadę, że związek powinien być „trwały” przed 31 grudnia 2020 roku i dodamy do niej kryterium trwałości przekładające się na czas 2 lat, to z prostego rachunku wynika nam, że przed 31 grudnia związek powinien mieć już 2-letni staż.