Jakie zalety ma życie w Londynie z perspektywy Polki? Zobacz WIDEO!

Jakie zalety (i jakie wady!) może mieć życie w brytyjskiej stolicy z punktu widzenia emigrantki z Polski?

"Od ponad pięciu lat mieszkam w Londynie, w którym przeżyłam wiele pięknych i gorszych chwil. Teraz postanowiłam moim życiem w Londynie podzielić się z Wami i pokazać jak to jest na emigracji. Jak się żyje w mieście, które nigdy nie śpi? Jeśli interesuje Was ten temat to rozsiadzcie się wygodnie i zapraszam do oglądania" - pisze w opisie Edyta, która prowadzi popularny kanał na YouTubie.

Jakie są największe zalety życia w Londynie?

A zatem - jakie zalety ma życie w Londynie? I jakie wady ma mieszkanie w brytyjskiej stolicy?

Popularna polska vlogerka zwraca uwagę na to, co sama najbardziej lubi w życiu w trzecim co do wielkości mieście Europy, po Moskiwie i Stambule i jednocześnie jednej z największych metropolii na świecie. Po pierwsze to miasto, w którym nie można się nudzić! Oferta kulturowa i turystyczna brytyjskiej stolicy jest ogromna, to jedno z najbardziej "rozrywkowych" miejsc na świecie. Nie ważne czy lubisz klasyczną operą, piłkę nożną czy sztukę nowoczesną - w Londynie dzieje się - dużo i na najwyższym światowym poziomie.

Po drugie - praca. W zasadzie trudno być bezrobotnym w tym mieście. Oferty leżą na ulicy i jeśli mamy chęci, znamy trochę język i dysponujemy jakimiś kwalifikacjami to śmiało możemy próbować tu swoich sił! Obecnie, w czasie pandemii może z tym być nieco inaczej, ale nadal Londyn pozostaje bardzo ciekawym miejscem dla tych, którzy szukają zatrudnienia.

Oto pięć atutów brytyjskiej stolicy wybranych przez Polkę!

Po trzecie - Londyn jest niezwykle zielonym miastem, w którym znajdziemy mnóstwo parków i ogrodów. Sami londyńczycy uwielbiają z tych miejsc korzystać i organizowac pikniki!

A po czwarte i piąte odsyłamy was do rzeczonego filmiku: