Jakie wady wzroku uprawniają do zasiłku Personal Independence Payment (PIP)?

Oto, jakie schorzenia oczu uprawniają do tego zasiłku.

Obecnie około 54 340 osób w Wielkiej Brytanii ubiega się o zasiłek zdrowotny - Personal Independence Payment (PIT) za 46 różnych odmian schorzeń, które wpływają na ich wzrok i funkcjonowanie. Jakie zatem wady wzroku uprawniają do tego zasiłku?

Według NHS ponad 2 mln ludzi żyje z jakąś formą utraty wzroku. Spośród tych statystyk około 340 000 jest zarejestrowanych jako niedowidzący lub całkowicie niewidomi.

Wady wzroku a PIP

Co jednak ciekawe z najnowszych danych dotyczących zasiłku Personal Independence Payment (PIP) opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Emerytur wynika, że około 54 431 osób ubiegało się o wsparcie z powodu wad wzroku lub chorób od kwietnia 2022 roku. Wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że posiadając wadę wzroku są uprawnione do ubiegania się o PIP.

Najczęstsze schorzenia oczu wnioskodawców PIP

Najczęstsze schorzenia oczu, z którymi żyją wnioskodawcy PIP, obejmują:

- zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

- zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

- choroby siatkówki, nerwu wzrokowego

- retinopatia cukrzycowa (może powodować utratę wzroku).

Jeśli stan wzroku danej osoby wpływa na jej codzienne życie lub potrzeby związane z poruszaniem się, może ona kwalifikować się do PIP. Osoby używające białej laski – długiej lub krótkiej – do bezpiecznego poruszania się na zewnątrz, mogą nawet kwalifikować się do wyższej stawki zasiłku, która wynosi 64,50 funta tygodniowo.

Wady wzroku, które kwalifikują do zasiłku PIP

- choroby spojówki, rogówki, powiek i aparatu łzowego

- zapalenie błony naczyniowej oka

- jaskra

- wizualne urazy oka

- choroba ciała szklistego

- choroba siatkówki i nerwu wzrokowego

- zaćma

- wady refrakcji

- zaburzenia ruchu gałek ocznych

- wady pola widzenia.

