Jakie wady ma życie w Londynie z perspektywy Polki? [WIDEO]

Londyn to fantastyczne miejsce do życia, ale nie jest to miasto perfekcyjne, bo ma liczne wady i minusy. Jakie konkretnie? O tym przekonacie się sami czytając ten tekst i zapoznając się z materiałem wideo!

Co jest największym koszmarem londyńczyka? Co sprawia, że trudno polubić brytyjską stolicę? Co nas wkurza tak bardzo w tym mieście? O minusach życia w Londynie opowiada Edyta, popularna polska vlogerka w UK, której filmiki nie raz gościły na naszych łamach. Dzięki niej możemy spojrzeć na tą kwestię z bardziej polskiej, bardziej imigranckiej perspektywy. Co według niej stanowi największe wady życia w Londynie? Koszty mieszkania, wszechobecny brud na ulicach, korki nie do uniknięcia czy jeszcze coś innego? Przekonajcie się sami.

Zapraszamy do oglądania:

Życie w Londynie - jakie są jego minusy i wady?

No i co sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy podzielacie zdanie autorki filmiku? Jakie są Waszym zdaniem największe wady życia w Londynie?

Zaznaczmy także, że brytyjska stolica ma również zalety i jest ich całkiem sporo. Jakie zalety (i jakie wady!) może mieć życie w brytyjskiej stolicy z punktu widzenia emigrantki z Polski? Oto pięć atutów brytyjskiej stolicy wybranych przez naszą rodaczkę - po szczegóły w tej kwestii odsyłamy do tekstu: "Jakie zalety ma życie w Londynie z perspektywy Polki? Zobacz WIDEO!"

Polka ocenia jakość życia w brytyjskiej stolicy

Warto w tym miejscu dodać, że obiektywnie patrząc Londyn wcale nie jest takim "idealnym" miejsce do życia. Według raportu Expat Insider 2020 przygotowanego przez InterNations, w którym wzięło udział ponad 15 000 emigrantów tego typu reprezentujących 173 narodowości i mieszkających w 181 krajach Londyn jest po prostu koszmarnym miejscem do życia! Do rankingu zakwalifikowało się w sumie 66 miast, a stolica UK zajęła w tym zestawieniu zaledwie 51. miejsce. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Londyn został uznany za jedno z najgorszych miejsc do życia na świecie!"

