Jakie są trzy największe plusy emigracji z Polski do UK?

W minionym tygodniu na łamach naszego profilu na Facebooku zwróciliśmy się do Was, drodzy czytelnicy "Polish Express" z pytaniem o to, jakie są trzy największe plusy związane z decyzją o emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii. Oto, jak odpowiadaliście!

Grafika, którą zamieściliśmy na naszym FB z hasztagiem #ChallengeAccepted spotkała się z licznymi reakcjami z Waszej strony. Za wszystkie ciekawe i merytoryczne komentarze stokrotnie dziękujemy! Fantastyczne jest to, że wśród tych ponad 180 wypowiedzi w zasadzie na palcach jednej ręki możemy policzyć jakieś niemiłe, trolerskie czy toksyczne wypowiedzi. Super sprawa! Zatem - przejdźmy do konkretów. Jakie, WASZYM zdaniem, są trzy największe plusy emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii?

Dlaczego Polacy zdecydowali się na emigrację do UK?

Wydało nam się ciekawe i znamienne, że odpowiedzi w stylu "funty, pieniądze, zarobki" albo "kasa x3" były w zdecydowanej mniejszości. Jasne, kwestie finansowe są ważne, wręcz bardzo ważne, wszak to przecież główny powód dla którego Polacy decydują się na opuszczanie swojej ojczyzny. Jednak okazuje się, że Wielką Brytanię można doceniać nie tylko za to, że zarabia się tu lepiej. Wiadomo, że "pieniądze to nie wszystko", ale bez nich jest po prostu bardzo ciężko.

"Spokój, godna płaca, cudni ludzie" - pisze pani Anna. "1. Większa wartość pieniądza 2. Duży wybór artykułów dla zwierząt i łatwy dostęp 3. Bardziej tolerancyjne społeczeństwo" - dodaje Pani Anna. "Milsi ludzie; łatwiejszy dostęp do nauki w szkołach wyższych; stosunek zarobków do cen w sklepach" - zwraca uwagę pani Natalia. Widać wyraźnie, że Polacy w UK cenią sobie ten luz, życzliwość, ogólnie miłą atmosferę, relacje jakie panują miedzy poszczególnymi ludźmi. "Znacznie więcej luzu, tolerancji ogólnej w stosunku do drugiego człowieka, 0 presji ubioru. Wydaje mi się że łatwiej jest osiągnąć coś z niczego jeśli się tylko chce na to zapracować" - celnie podsumowuje pani Olga i jednocześnie zwraca uwagę, jako kolejna osoba, na kwestię tolerancji.

"Łatwiej jest osiągnąć coś z niczego, jeśli się tylko chce na to zapracować"

Kwestia tolerancji pojawia się również w tych wypowiedziach, które mocno zaznaczają akcent polityczny. Po kwestiach finansowych i "klimacie" na Wyspach kolejnym ważnym argumentem jest polski rząd. Dla wielu osób obecna władza w Polsce i jej polityka są dobrym powodem do pozostania na Wyspach.

"Nie ma PIS, LGBT to ludzie tacy jak my, wolność kobiet" - zaznacza pani Agnieszka. "Czuję się wolnym człowiekiem na Wyspach, rząd jest dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla rządu. Policja nie straszy na każdym kroku" - dodaje pan Łukasz. "Przede wszystkim czuć WOLNOŚĆ każdą cząsteczką siebie, tolerancja godne życie i brak PIS`u" - uzupełnia pani Zocha.

Jak widać obok tolerancji wymienane są również inne wartości, jak przede wszystko wolność i prawa kobiet, która dla Polaków w UK zdają się być po prostu ważne.

Kasa to nie wszystko!

Zasadniczo polecamy zapoznanie się z całą dyskusją na ten temat i dołożenie swojego zdania na ten temat - wystarczy kliknąć TUTAJ. Ten teskt podsumujemy zgrabną puentą pana Piotra - "Wyzwaniem byłoby chyba wymienienie 3 zalet wynikających z powrotu z UK do Polski...".