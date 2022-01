Jakie są plusy powrotu z emigracji do kraju? Oto lista 10 najważniejszych zalet przeprowadzki z UK do Polski

Plusy powrotu do Polski z UK

Oto lista TOP 10 zalet powrotu do kraju po latach emigracji.

Jakie są najważniejsze plusy przeprowadzki z UK do PL?

Fot. Getty

Jakie są największe plusy powrotu z UK do Polski? Oto odpowiedzi Polaków, którzy zdecydowali się zakończyć emigrację po wielu latach.

Wiele osób, które zdecydowały się na powrót z Wielkiej Brytanii do Polski, jest niezadowolonych z podjętej decyzji. Jak się jednak okazuje, wśród wielu zalet życia na Wyspach i wad życia w Polsce, powrót z emigracji do rodzinnego kraju również ma określone zalety. Oto najważniejsze z nich.

Plusy powrotu z UK do Polski

Na jednej z powrotowych grup na Facebooku internautka zapytała, zastanawiająca się nad powrotem z UK do PL, zapytała: „Zainspirowana inna wypowiedzią chciałabym zapytać tych którzy wrócili. Jakie widzą plus powrotu do Polski? Tak wiemy są minusy, jak w każdym kra, jednak pytam o plusy. Zapraszam do kulturalnej wypowiedzi”.

Pod postem o pojawiło się wiele wypowiedzi. Niektórzy twierdzili, że niestety rozczarowali się Polską po powrocie z emigracji i teraz planują przeprowadzkę znów do Wielkiej Brytanii. Znalazło się też sporo osób, dla których powrót z UK do PL okazał się dobrą decyzją. Wśród najważniejszych plusów przeprowadzki do Polski, osoby te wymieniały:

bliskość rodziny – szczególny plus w przypadku posiadania dzieci, ponieważ mogą one przebywać z dziadkami, a dzięki temu jest też do kogo zwrócić się o pomoc w przypadki konieczności pilnej opieki nad dziećmi opieka zdrowotna, szczególnie dentystyczna większy i ciekawszy wybór produktów w sklepach bycie wśród Polaków, wśród swoich i na swoim brak bariery językowej większa dostępność typowo polskiego jedzenia większe bezpieczeństwo dzieci (np. rodzice wskazywali, że mniej niż w UK boją się posyąć pociechy same do szkoły, ponieważ szkoły są w bliższej odległości od domu) bliskość znajomych i przyjaciół lepsza, ciekawsza praca niż ta wykonywana w UK pogoda.

Dobra decyzja – pomimo minusów?

Wiele osób piszących o plusach powrotu do Polski, podkreślało równocześnie, że zauważają też minusy życia w Polsce, takie jak na przykład koszty życia czy gorsza ich zdaniem opieka zdrowotna. Osoby te w większości były jednak przekonane, że podjęły dobrą decyzję wracając z UK do Polski i że nigdy by tej decyzji nie zmieniły i nie wróciły z powrotem na Wyspy.

A jakie są Wasze refleksje na temat możliwych plusów powrotu do kraju z emigracji? Widzicie więcej plusów czy minusów przeprowadzki z UK do Polski? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na naszym Facebooku lub pod adresem mailowym: [email protected].