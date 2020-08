Jakie są NAJLEPSZE cechy Polaków według obcokrajowców? ZOBACZ wideo!

Jakie są najlepsze cechy Polaków, którymi możemy pochwalić się wśród przedstawicieli innych narodów?

Za co Polacy są cenieni przez obcokrajowców, czym nasza nacja wyróżnia się na tle innych narodowości? "Najlepsze cechy Polaków" - taki tytuł nosi niezwykły film opublikowany na kanale YT "We Are Going Somewhere", w którym vlogerka Blonnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami związanymi z zachowaniami ludzi pochodzących z Polski.

Polska gościnność jest nie tylko przysłowiowa

Urodzona w amerykańskim Teksasie kobieta przyznaje, że w młodości nie miała zbyt wiele do czynienia z ludźmi, którzy nie byli obywatelami USA. Jednak po tym, jak wzięła ślub z Polakiem o imieniu Dawid siłą rzeczy miała więcej do czynienia z naszymi rodakami. Na co więc zwraca uwagę Blonnie? Zapraszamy do obejrzenia tego filmiku:

Jakie cechy obcokrajowcy cenią u Polaków?

Po pierwsze, kobieta zwróciła uwagę na niezwykłą gościnność Polaków. "Czym chata bogata" - cytowała łamaną polszczyzną znane nad Wisłą porzekadło. Amerykanka był zaskoczona tym, jak bardzo starano się ją ugościć za każdym razem, gdy tylko miała do czynienia z Polakami. Zwraca uwagę, że w tej kwestii podejście Polaków jest bardzo szczere i autentyczne, a przynajmniej w przypadku tych Polaków, których poznała.

Po drugie, ludzie z Polski to osoby, które są doceniają rzeczy, które z reguły osoby w pewnym wieku biorą za pewnik i coś oczywistego. Amerykanie są przyzwyczajeni do dostatku, możliwości, dostępności, a Polacy doskonale pamiętają gorsze czasy, czasy kryzysu, czasy na przykład komuny albo transformacji lat 90-tych. Blonnie bardzo docenia takie podejście, choć jest ono nieco staroświeckie.

A Wy, co na ten temat sądziecie? Czy wspomniane wyżej cechy i inne, które zostały wymienione przez Amerykankę są rzeczywiście typowo polskimi przymiotami, z których możemy być dumni? Jakie jest Wasze zdanie? Czekamy na Wasze komentarze w tej sprawie na naszym profilu na FB!