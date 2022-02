Jakie są najlepsze miasta do prowadzenia biznesu w UK, poza Londynem? [RANKING]

Jak otwierać firmę, to tylko w Edynburgu

Fot: Wikimedia Commons

Specjalistyczny portal "Management Today" wybrał szkocki Edynburg, jako najlepsze miasto w Wielkiej Brytanii (nie licząc stołecznego Londynu) do otworzenia swojego własnego biznesu.

Analitycy przeprowadzili dogłębną analizę danych, biorąc pod uwagę 15 różnych kryteriów, które mają kluczowe znaczenie dla prowadzenie działalności gospodarczej. Brano pod uwagę między innymi skalę ekosystemu sektora prywatnych przedsiębiorstw, poziom szeroko pojętej innowacji, ogólną liczbę szybko rozwijających się firm, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i szeroko pojętą jakość życia. W celu stworzenia tego indeksu, specjaliści z portalu "Management Today" współpracowali z panelem sędziów złożonym z przedstawicieli wielu organizacji, w tym z Accenture, British Land, CBI, eBay, JLL, McCann i University of Nottingham. W sumie oceniono 63 obszary miejskie i stworzono ranking 10 najlepszych miast/miasteczek najlepiej nadających się do założenia i prowadzenia własnej firmy w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z założeniami nie wzięto jednak pod uwagę Londynu, który bardzo słusznie został potraktowany nieco jako "państwo w państwie"

Jakie były wyniki tych analiz? Oto zestawienie 10 miast i miasteczek w Wielkiej Brytanii najbardziej "przyjaznych" pod kątem ich "atrakcyjności" dla prowadzenia biznesu (w nawiasie podano ogólną oceną według opracowanych kryteriów):

10. Milton Keynes (60.7%)

9. Nottingham (61.9%)

8. Newcastle (62.1%)

7. Brighton (63%)

6. Birmingham (63.7%)

5. Reading (63.9%)

4. Glasgow (67.4%)

3. Bristol (67.8%)

2. Leeds (68.4%)

1. Edynburg (81.9%)

W jaki sposób uzasadniono wynik tych analiz? Szkocka stolica została doceniona za to, że jest "tętniącym życiem miastem przyszłości", które może pochwalić się "silną bazą ekonomiczną i biznesową, wysoce wydajną i wykwalifikowaną siłą roboczą, historią innowacji i bardzo chwaloną jakością życia".

Wyniki rankingu "MT" znajdują potwierdzenie w twardych faktach. Edynburg ma najsilniejszą gospodarkę ze wszystkich miast w Wielkiej Brytanii poza Londynem i najwyższy odsetek specjalistów. 43% jego populacji posiada stopień naukowy lub wysokie kwalifikacje zawodowe. W 2010 roku wskaźnik wartości dodanej brutto (WDB) na jednego pracownika wyniósł 57 594 funtów - był najwyższy w skali UK, po Londynie. W rankingu największych centrów finansowych szkockie miasta zajmuje 13. miejsce w skali całego świata i 4. w skali Europy (dane za rok 2020).

W XIX wieku gospodarka Edynburga opierała się na bankowości, a także na branży ubezpieczeniowej, wydawniczej oraz browarnictwie i gorzelnictwie. Dziś opiera się głównie na usługach finansowych, badaniach naukowych, szkolnictwie wyższym i turystyce.

"Edynburg i Glasgow to świetne miejsca do prowadzenia interesów. Trwają tam wspaniałe prace w wielu sektorach, z których jesteśmy bardzo dumni, czy to cyfrowym, technologicznym, fintechowym, w usługach finansowych, w naukach przyrodniczych, sektorze kosmicznym czy energetycznym (...)" - w taki sposób wyniki analizy komentował szkocki minister ds. biznesu i przedsiębiorczości, Ivan McKee.