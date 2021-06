Jakie są koszty utrzymania dziecka w UK i w Polsce? Zobacz porównanie

Fot. Getty

Masz dzieci i zastanawiasz się w jaki sposób powrót do Polski wpłynąłby na Twoje wydatki związane z wychowywaniem pociech? Oto zestawienie kosztów utrzymania dzieci w UK i w PL na podstawie najnowszych danych i prognoz danych.

Posiadanie dzieci jest z pewnością jedną z najcudowniejszych rzeczy w życiu wielu osób. Jednak z drugiej strony, każdy rodzic doskonale wie, że nie ma niczego za darmo. Od wyżywienia i ubrania, przez rozrywkę aż po szeroko pojętą opiekę i edukację - za to wszystko rodzice muszą płacić z własnych kieszeni. Jakie są koszty utrzymania dziecka w Polsce, a jakie w Wielkiej Brytanii? Oto nasze porównanie.

Ile kosztuje utrzymanie dziecka w UK?

Według Child Poverty Action Group (CPAG) koszty utrzymania dzieci w UK rosną z roku na rok, co związane jest przede wszystkim z inflacją oraz ogólnymi kosztami życia. W pandemii szczególnie wzrosły opłaty za energię elektryczną, której zużycie w gospodarstwach domowych znacznie wzrosło w związku z lockdownami. Szacuje się jednak, że w 2021 roku koszty utrzymania dzieci w UK nie będą znacząco różniły się od roku 2020, ze względu na niską inflację.

W 2020 roku podstawowy koszt utrzymania dziecka w UK (od urodzenia do 18. roku życia) wynosił 71 611 funtów dla rodziny pełnej i 97 862 funtów dla rodziców samotnie wychowującej dzieci. Dodając do tego opłaty za mieszkanie i opiekę nad dziećmi, koszty utrzymania dziecka są znacząco wyższe. W przypadku rodziny z obojgiem rodziców wyniosły 152 747 funtów, a w przypadku samotnych rodziców było to 185 413 funtów. Szacunki na rok 2021 są podobne, nie oczekuje się znaczącego wzrostu kosztów utrzymania dzieci w Wielkiej Brytanii.

Koszty utrzymania dziecka w Polsce 2021

A jak wygląda pod tym względem sytuacja w Polsce? Według tegorocznych danych Cetrum im. Adama Smitha koszty utrzymania dziecka w Polsce wciąż rosną. W porównaniu z rokiem 2020 odnotowano wzrost kosztów o 5,5 proc., a w okresie ostatnich sześciu lat Polacy muszą wydawać na dzieci aż o 23 proc. więcej. Wzrost ten jest proporcjonalny do wzrostu ogólnych kosztów życia w Polsce. Przede wszystkim rosną koszty żywności, a także opłaty za media - szczególnie za prąd, ze względu na jego wzmożone zużycia w czasie pandemii. Sytuacji tej nie zmienia fakt programów pomocowych, takich jak na przykład 500+.

Ile więc rodzice w Polsce wydają na dzieci? Raport Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt utrzymania dziecka - od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności, czyli do 18. roku życia - w 2021 roku znajdzie się w Polsce na poziomie 211,1-253,8 tys. zł w przypadku posiadania wyłącznie jednego dziecka. Z kolei w przypadku dwójki dzieci całkowity koszt ich utrzymania (do 18. roku życia) znajdzie się w PL na poziomie 422,2 tys. zł. Widzimy zatem, że w rodzinie 2+2 koszt utrzymania pojedynczego dziecka może być niższy (około 210 tys. zł), niż w przypadku rodziny 2+1 (do 253,8 tys. zł).

Podsumowanie. Koszty utrzymania dziecka w PL i w UK

Gdzie zatem taniej jest wychowywać dzieci - w Polsce czy w Wielkiej Brytanii? Biorąc pod uwagę zarobki, z pewnością lżej jest wychowywać dzieci, otrzymując pensję w funtach. Z drugiej strony, w Polsce, mieszkając na przykład blisko rodziny, można zaoszczędzić na opiece nad dziećmi, angażując w to najbliższych - bacie i dziadków, którzy będą na emeryturze dysponują do tego zarówno czasem, jak i często chęciami. Należy też pamiętać, że każdy z nas ma inną sytuację życiową i wszelkie kalkulacje należy rozpatrzeć w świetle własnych zasobów i możliwości.