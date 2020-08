Jakie są ceny wynajmu mieszkania w UK? W całym kraju rosną, a w Londynie spadają

Średnie ceny wynajmu mieszkań w Londynie dramatycznie spadły w czasie lockdownu wraz ze wzrostem liczby dostępnych lokali. Zupełnie odwrotną tendencję możemy jednak obserwować w innych rejonach kraju, gdzie ceny wynajmowanych domów poszybowały w górę. Jaki jest zatem koszt wynajmu mieszkania w różnych rejonach UK?

Zarówno ceny mieszkań w Londynie jak i pokojów do wynajęcia spadły znacząco w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zgodnie z najnowszymi danymi ceny wynajmu mieszkań w stolicy UK spadły między kwietniem i lipcem 2020 roku o 0,6 proc.

Dlaczego ceny wynajmu mieszkań w Londynie spadają?

Według ekspertów w czasie lockdownu zwiększyła się w Londynie liczba wolnych mieszkań na wynajem w stylu Airbnb, co jest związane między innymi z osłabieniem turystyki. Ale nie tylko. Z badania przeprowadzonego wśród 400 landlordów w Londynie wynika, że wielu najemców, którzy do tej pory wynajmowali mieszkania w stolicy, postanowiło się przenieść z niej do innych części kraju i w ten sposób zmniejszyć koszty utrzymania w czasie kryzysu.

Okazało się, że wynajem mieszkań w UK poza Londynem wzrósł o 3,4 proc. między kwietniem i lipcem tego roku, a średnia cena wynajmu poza stolicą dobiła do rekordowych 845 funtów za miesiąc.

Gdzie w Londynie ceny mieszkań są najtańsze?

Największy spadek cen wynajmu mieszkań w Londynie odnotowano w droższych, centralnych dzielnicach, z kolei tańsze rejony stolicy mają względnie stabilne ceny. Koszt wynajęcia pokoju spadł o 20 proc. do średniej ceny 919 funtów miesięcznie w Kensington, o 17 proc. do średniej 824 funtów w City, o 16 proc. do 751 funtów miesięcznie w Vauxhall/Stockwell.

Dla kontrastu w tańszych rejonach południowo-wschodniego Londynu spadek nastąpił o zaledwie 1 proc. A dzielnice takie jak Penge i Eltham odnotowały nawet wzrost o 7 proc. W Dulwich, Lee, Deptford, Norwood i Crystal Palace ceny wynajmu pokoju także wzrosły.

Ceny zakupu mieszkania w UK

Interesujące jest także to, że w czasie lockdownu rekordowo wzrosły w Wielkiej Brytanii ceny zakupu mieszkania lub domu do 241 604 funtów (co stanowi 3,8-proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem), jednak zgodnie z prognozami mają one spaść w wyniku obecnej recesji.