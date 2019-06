Jakie są ceny mieszkań i domów w różnych rejonach Wielkiej Brytanii? Zobacz, gdzie jest najtaniej

Ceny domów w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej wzrosły o 3 proc. w ciągu ubiegłego roku, natomiast w Londynie odnotowano spadek wartości nieruchomości o 1,9 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Office for National Statistics. Jaka jest zatem różnica w cenach posiadłości w różnych rejonach Wielkie Brytanii?

Najnowszy raport brytyjskiego biura statystycznego (Office for National Statistics) dotyczący cen nieruchomości na Wyspach pokazuje duże zróżnicowanie między wartością rynkową mieszkań i domów na północy i południu kraju.

Spadek cen nieruchomości odnotowano w Londynie, gdzie wyniósł on 1,9 proc. Natomiast w rejonach Yorkshire i Humber roczny wzrost cen posiadłości był największy w całym kraju – 3,6 proc. w ciągu roku do marca 2019.

Na drugim miejscu znalazł się rejon West Midlands, gdzie także zarejestrowano wysoki wzrost cen domów i mieszkań o 3,4 proc. Mimo jednak ostatniego wzrostu wartości nieruchomości w północnych rejonach Wielkiej Brytanii, gdzie zwykle była ona niższa, ceny domów i mieszkań na południu kraju nadal przewyższają możliwości finansowe przeciętnego mieszkańca.

Średnia cena domu w Anglii wynosi obecnie 243 000 funtów, natomiast w Londynie (mimo ostatniego spadku) jest to ciągle suma zawrotna – 463 000 funtów. Na północnym-wschodzie kraju średnie ceny nieruchomości są najniższe i wynoszą 123 000 funtów. Podobnie jest w Irlandii Północnej (135 000 funtów).

Z badań przeprowadzonych przez The Royal Institute of Chartered Surveyors wynika, że ceny posiadłości w Londynie utrzymają tendencję spadkową do końca 2019 roku, a jako podstawowy czynnik wpływający na zmniejszenie ich wartości RICS podaje Brexit i związaną z nim niepewność na rynku.

W kwestii sytuacji na rynku nieruchomości w UK zwróciliśmy się do pani Elżbiety Tokarz ze Smooth Financial Solutions Ltd. - Dużą grupę moich klientów stanowią biznesmeni inwestujący w nieruchomości - komentowała księgowa z 10-letnim doświadczeniem specjalnie dla "Polish Express". - Z tego powodu chcąc zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom poszerzyliśmy nasze usługi o kredyty hipoteczne dla osób indywidualnych jak i również dla Spółek. Współpracujemy zarówno z początkującymi landlordami jak również z doświadczonymi już przedsiębiorcami. Pani Elżbieta zgodziła się również udzielić dla nas krótkiego wywiadu:

Czy może Pani wyjaśnić wpływ Brexitu na spadek cen nieruchomości w Londynie? Uzasadniony jest sceptycyzm inwestorów?

Największym problemem w obecnej chwili jest niepewność na jakich warunkach UK opuści Europe a co za tym idzie, czy będzie wolny przepływ ludzi z Europy. Spadek imigracji może się odbić na zapotrzebowaniu na mieszkania, jednak moim zdaniem UK nie może sobie pozwolić na ograniczenie przypływu siły roboczej wiec będzie się starać osiągnąć porozumienie w tej kwestii. Chwilowa stagnacja na rynku nieruchomości może się szybko zmienić w momencie, gdy UK osiągnie porozumienie z EU.

Największy problem jaki już jest widoczny w Londynie to nieruchomości komercyjne – głównie biura, co moim zdaniem daje inne możliwości inwestorom jak na przykład przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne (ten trend zaczyna być już zauważalny)

W obecnej sytuacji warto inwestować w zakup domu lub mieszkania w brytyjskiej stolicy?

Jeżeli jesteś osobą, która zamierza pozostać w UK przez co najmniej kilka lat to moim zdaniem teraz jest najlepszy czas na zakup nieruchomości. Ceny domów mieszkalnych spadły, oprocentowanie kredytów hipotecznych jest na najniższym możliwym poziomie, nawet jeżeli ceny nieruchomości chwilowo jeszcze spadną to na pewno po jakimś czasie wrócą do normy.

Nie jest to pierwszy kryzys w UK a po każdym kryzysie sytuacja z czasem wraca do normy.

W związku z utrzymującym się spadkiem kursu funta ulokowanie kapitału w rynku nieruchomości jest dobrym pomysłem?

Inwestowanie w nieruchomości było jest i będzie dobrym sposobem na inwestowanie pieniędzy. Z historycznych danych widzimy ze nawet chwilowe spadki cen na rynku nieruchomości zawsze z czasem wzrastają. A kupno domu w czasie, gdy ceny są wyjątkowo niskie dają jeszcze większą szansę na wzrost zainwestowanego kapitału.

